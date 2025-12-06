Habertürk
        Ecrin Dedebağı ile Berkcan Keleş'in yürek yakan vedası | SON DAKİKA HABERİ

        Ecrin ile Berkcan'ın yürek yakan vedası!

        Ankara'da, otomobille emniyet şeridinde park halindeki TIR'a çarparak hayatını kaybeden 28 yaşındaki Berkcan Keleş ile yanında oturan arkadaşı 19 yaşındaki Ecrin Dedebağı hayatını kaybetti. Otopsi işlemlerinin ardından cenazeleri alan aileler gözyaşına boğuldu

        Giriş: 06.12.2025 - 15:44 Güncelleme: 06.12.2025 - 15:44
        Ankara Çevre Yolu'nda gece saatlerinde meydana gelen kazada Berkcan Keleş (28) yönetimindeki otomobil, emniyet şeridinde park halinde duran TIR'a arkadan çarptı.

        İKİ GENÇ DE HAYATINI KAYBETTİ

        TIR'ın dorsesinin altına girip hurdaya dönen otomobilde Berkcan Keleş ile yanındaki arkadaşı Ecrin Dedebağı (19) yaşamlarını yitirdi, M.C. ise yaralandı.

        OPTİSYENLİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİSİ

        Keleş ve Dedebağı'nın Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı. Ankara Medipol Üniversitesi Optisyenlik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi olan Dedebağı'nın yakınları Adli Tıp önünde gözyaşlarına boğuldu.

        AİLESİ GÖZYAŞINA BOĞULDU

        Ağlayanları diğer yakınları teskin etmeye çalıştı. Dedebağı'nın cenazesi, ailesi tarafından teslim alınıp toprağa verilmek üzere Eskişehir'e götürüldü.

        İŞ YERİ AÇMAYA HAZIRLANIYORDU

        Spor eğitmeni olan ve kendi iş yerini açmak için hazırlık yaptığı öğrenilen Berkcan Keleş'in cenazesi de otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Keleş, toprağa verilmek üzere Ankara Sincan ilçesi Peçenek köyüne götürüldü.

