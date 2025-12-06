Ankara Çevre Yolu'nda gece saatlerinde meydana gelen kazada Berkcan Keleş (28) yönetimindeki otomobil, emniyet şeridinde park halinde duran TIR'a arkadan çarptı.

İKİ GENÇ DE HAYATINI KAYBETTİ

TIR'ın dorsesinin altına girip hurdaya dönen otomobilde Berkcan Keleş ile yanındaki arkadaşı Ecrin Dedebağı (19) yaşamlarını yitirdi, M.C. ise yaralandı.

OPTİSYENLİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİSİ

Keleş ve Dedebağı'nın Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı. Ankara Medipol Üniversitesi Optisyenlik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi olan Dedebağı'nın yakınları Adli Tıp önünde gözyaşlarına boğuldu.

AİLESİ GÖZYAŞINA BOĞULDU

Ağlayanları diğer yakınları teskin etmeye çalıştı. Dedebağı'nın cenazesi, ailesi tarafından teslim alınıp toprağa verilmek üzere Eskişehir'e götürüldü.

İŞ YERİ AÇMAYA HAZIRLANIYORDU

Spor eğitmeni olan ve kendi iş yerini açmak için hazırlık yaptığı öğrenilen Berkcan Keleş'in cenazesi de otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Keleş, toprağa verilmek üzere Ankara Sincan ilçesi Peçenek köyüne götürüldü.