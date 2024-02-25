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        Haberler Spor Voleybol Eczacıbaşı Dynavit deplasmanda Muratpaşa Belediyesi'ni mağlup etti - Voleybol Haberleri

        Eczacıbaşı Dynavit deplasmanda Muratpaşa Belediyesi'ni mağlup etti

        Vodafone Sultanlar Ligi 22. Hafta karşılaşmasında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Muratpaşa Belediyesi'ni 3-0 mağlup etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 16:51 Güncelleme: 25.02.2024 - 16:51
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        Eczacıbaşı Dynavit rahat kazandı!
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        Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 22. Haftasında deplasmanda karşı karşıya geldiği Muratpaşa Belediyesi'ni 3-0 mağlup etti.

        Sultanlar Ligi 22. hafta mücadelesinde Eczacıbaşı Dynavit, Muratpaşa Belediyesi'ne konuk oldu. Turuncu-beyazlılar, karşılaşmadan 25-22, 25-22 ve 33-31’lik set skorlarıyla 3-0 galip ayrıldı. Aldığı 20 sayıyla Eczacıbaşı kaptanı Tijana Boskovic karşılaşmanın en skorer isimlerinden biri olurken, 13 sayıyla Irina Voronkova, galibiyette önemli rol oynadı.

        Yasemin Şahin: "Bu güzel atmosferi takım oyunumuzla sahaya taşıdığımız için çok mutluyum"

        Antalya’da sahaya güzel atmosferle çıktıklarını söyleyen Eczacıbaşı’nın orta oyuncusu Yasemin Şahin, "Bu güzel atmosferi takım oyunumuzla sahaya taşıdığımız için çok mutluyum. Son sette iniş çıkışlarımız olsa da geriden gelerek kazanmayı bildik. Etkili servis atarak rakibin hücum organizasyonunu bozduğumuzu düşünüyorum. Hem ligde hem de Şampiyonalar Ligi’nde art arda maçlar oynuyoruz. Şimdi eve dönüp, ardından Scandicci maçımız için İtalya’ya doğru yola çıkacağız. İtalya’dan galibiyetle dönüp, Şampiyonalar Ligi’nde yolumuza devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

        Salon: Süleyman Evcilmen Spor Salonu

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        Hakemler: Hakkı Demiralay, Akif Kabak.

        Muratpaşa BLD.: Aslıhan, Micaya, Ceren, Samedy, Guerra, Hande, Derya (L), Buket, Aybüke.

        Eczacıbaşı Dynavit: Hande, Yasemin, Boskovic, Gray, Stevanovic, Naz, Simge (L), Voronkova, Yaprak.

        Eczacıbaşı Dynavit: Hande, Yasemin, Boskovic, Gray, Stevanovic, Naz, Simge (L), Voronkova, Yaprak.

        Setler: 0-3 (22-25, 22-25, 31-33)

        Süre: 73 dakika (23, 25, 37)

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