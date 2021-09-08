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Eczacıbaşı Tıp Onur Ödülü Prof. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci’nin oldu

Eczacıbaşı Topluluğu'nun 1959 yılında tıp alanında başlattığı ödüllendirme ve destek geleneğinin 62. yılında Tıp Onur Ödülü'nün sahibi Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci oldu

Eczacıbaşı Tıp Onur Ödülü Prof. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci’nin oldu - Haberler
Prof. Şahin ve Dr. Türeci’ye bir ödül daha
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AA

Eczacıbaşı Topluluğu'ndan yapılan açıklamaya göre, Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Tıp Ödülleri sahiplerini buldu. Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci, 2019 yılının son aylarında başlayıp hızla tüm dünyaya yayılarak milyonlarca insanın hastalanmasına ve yüz binlercesinin ölümüne neden olan SARS-COV-2'ye karşı bir yıldan daha kısa sürede etkili ve güvenilir bir aşı geliştirerek, tıp tarihinde kayda değer bir başarıya imza atmaları nedeniyle Tıp Onur Ödülü'ne layık görüldü.

Yeni bir teknolojinin ilk ürünü olma özelliğini taşıyan Covid-19 aşısı, keşfi 1960'ların başına kadar giden ve başta kanser olmak üzere birçok alandaki aşı projesine konu olan messenger RNA teknolojisinin de onay alarak insanlar üzerinde kullanıma sunulan ilk örneği. Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci çifti, enfeksiyon dışında kanser ve nadir hastalık alanlarında da aşı geliştirme çalışmalarını sürdürüyor.

Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Tıp Ödülleri Bilimsel Değerlendirme Kurulu'nun değerlendirmeleri sonucunda 2021 Tıp Bilim Ödülü ise immünoloji alanında birçok önemli buluşun sahibi bir bilim insanı olan ve Swiss Institute of Allergy and Asthma Research'te 2003 yılından beri İmmün Regülasyon Bölüm Başkanı olarak çalışan Prof. Dr. Mübeccel Akdiş'e verilirken, Tıp Teşvik Ödülü'nü Prof. Dr. Elif Çadırcı, Bilimsel Araştırma Destek Ödülü'nü Doç. Dr. Özgür Kütük, Tıp Öğrencileri Proje Ödülü'nü de Bengisu Karaköse kazandı.

İstanbul’da düzenlenen ödül törenine, Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayıp Birinci, Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Tıp Ödülleri Bilimsel Değerlendirme Kurulu üyeleri ve ödül kazananların yanı sıra Eczacıbaşı Topluluğu yöneticileri ve gazeteciler katıldı.

Bilimsel çalışmalarının yoğunluğu nedeniyle İstanbul'a gelemeyen ve ödüllerini geçen günlerde Almanya'da Bülent Eczacıbaşı ile Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Tıp Ödülleri Bilimsel Değerlendirme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Turgay Dalkara'nın elinden alan Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci, gönderdikleri video mesajı ile ödülden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

"BİLİME KATKI, BAŞARIYA ÖDÜL"

Türkiye'de tıp ve eczacılık bilimlerinin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla 1959'da Dr. Nejat F. Eczacıbaşı tarafından dönemin çok değerli tıp hocaları Ord. Prof. Dr. Ekrem Şerif Egeli, Ord. Prof. Dr. Arif İsmet Çetingil, Ord. Prof. Dr. Muhiddin Erel, Prof. Dr. Reşat Garan, Prof. Dr. Sabih Oktay, Prof. Dr. Behiç Onul, Prof. Dr. Zafer Paykoç, Prof. Dr. Necmeddin Polvan'ın öncülüğünde bilimsel araştırmaları destekleme, başarılı bilim insanlarını ödüllendirme geleneği başlatılmıştı.

2019 Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Tıp Ödülleri Bilimsel Değerlendirme Kurulu Prof. Dr. Turgay Dalkara başkanlığında, Prof. Dr. Murat Akova, Prof. Dr. Şermin Genç, Prof. Dr. Ahmet Gül, Prof. Dr. Arzum Erdem Gürsan, Prof. Dr. Hakan S. Orer ve Prof. Dr. Lale Tokgözoğlu'ndan oluşuyor.

Dünya tıp çevrelerinde evrensel ölçütte başarı gösteren Türk hekimlerine 2002 yılından itibaren ise Eczacıbaşı Tıp Onur Ödülü verilmesi benimsendi. Eczacıbaşı Tıp Onur Ödülü'nün ilki Prof. Dr. Münci Kalayoğlu'na, ikincisi Prof. Dr. Olcay Neyzi'ye, üçüncüsü Prof. Dr. Masel Mesulam'a verilirken, dördüncü ödülün sahibi Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci oldu.

2002 öncesinde "Cumhuriyet Dönemi Tıp Ödülü" adıyla verilen ödülü, 1982 yılında Ord. Prof. Dr. Hulusi Behçet, Dr. Refik Saydam, Ord. Prof. Dr. Tevfik Sağlam, Ord. Prof. Dr. Mazhar Osman Uzman ve Ord. Prof. Dr. Akil Muhtar Özden, 1988 yılında Prof. Dr. Muzaffer Aksoy, 1992 yılında ise Prof. Dr. Gazi Yaşargil almıştı.

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