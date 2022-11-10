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Haberler Voleybol Eczacıbaşı ve VakıfBankın FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonasındaki rakipleri belli oldu
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Eczacıbaşı ve Vakıfbank'ın rakipleri belli oldu

Voleybol 2022 Kadınlar FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda mücadele edecek Eczacıbaşı Dynavit ile VakıfBank’ın grup aşamasındaki rakipleri ve maç programı belirlendi.

Eczacıbaşı ve VakıfBankın FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonasındaki rakipleri belli oldu

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya’da 14-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda Eczacıbaşı Dynavit A Grubu’nda İtalya’dan Prosecco Doc Imoco Conegliano ve Brezilya’dan Dentil Praia Clube ile VakıfBank ise B Grubu’nda Kazakistan’dan Kuanysh Club ve Brezilya’dan Gerdau Minas ile eşleşti.

Grup aşamasında oynanacak karşılaşmaların ardından puan cetvelinde ilk iki sırayı alan takımlar, yarı finale yükselecek ve çapraz eşleşecek.

Organizasyonda yarı final karşılaşmaları 17 Aralık Cumartesi, finaller ise 18 Aralık Pazar günü yapılacak.

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından 1991 yılından bu yana organize edilen Dünya Kulüpler Şampiyonası’na ilk kez ev sahipliği yapacak Türkiye, kadınlar kategorisinde 7 şampiyonluk, 2 ikincilik ve 5 üçüncülük elde etti.

Grup maç programı

14 Aralık Cuma:

16.30 / Eczacıbaşı Dynavit-Dentil Praia Clube

19.30 / VakıfBank-Kuanysh Club

15 Aralık Perşembe:

16.30 / Prosecco Doc Imoco Conegliano-Dentil Praia Clube

20.00 / VakıfBank-Gerdau Minas

16 Aralık Cuma:

16.00 / Eczacıbaşı Dynavit-Prosecco Doc Imoco Conegliano

19.00 / Gerdau Minas-Kuanysh Club

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