Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya’da 14-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda Eczacıbaşı Dynavit A Grubu’nda İtalya’dan Prosecco Doc Imoco Conegliano ve Brezilya’dan Dentil Praia Clube ile VakıfBank ise B Grubu’nda Kazakistan’dan Kuanysh Club ve Brezilya’dan Gerdau Minas ile eşleşti.
Grup aşamasında oynanacak karşılaşmaların ardından puan cetvelinde ilk iki sırayı alan takımlar, yarı finale yükselecek ve çapraz eşleşecek.
Organizasyonda yarı final karşılaşmaları 17 Aralık Cumartesi, finaller ise 18 Aralık Pazar günü yapılacak.
Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından 1991 yılından bu yana organize edilen Dünya Kulüpler Şampiyonası’na ilk kez ev sahipliği yapacak Türkiye, kadınlar kategorisinde 7 şampiyonluk, 2 ikincilik ve 5 üçüncülük elde etti.
Grup maç programı
14 Aralık Cuma:
16.30 / Eczacıbaşı Dynavit-Dentil Praia Clube
19.30 / VakıfBank-Kuanysh Club
15 Aralık Perşembe:
16.30 / Prosecco Doc Imoco Conegliano-Dentil Praia Clube
20.00 / VakıfBank-Gerdau Minas
16 Aralık Cuma:
16.00 / Eczacıbaşı Dynavit-Prosecco Doc Imoco Conegliano
19.00 / Gerdau Minas-Kuanysh Club
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