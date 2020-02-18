Eczacıbaşı VitrA başantrenörü Marco Motta maça yedek ağırlıklı bir kadro ile başladı. İlk iki setin kaybedilmesinin ardından Motta, as oyuncularını sahaya sürdü.

Sonraki üç seti de kazanmayı başaran Eczacıbaşı salondan 3-2 galip ayrıldı ve yenilmezlik serisini sürdürdü.

Eczacıbaşı VitrA'dan Tijana Boskovic, CEV tarafından "Maçın En Değerli Oyuncusu" seçildi.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Tudor Pop (Romanya),Ricardo Ferreira (Portekiz)

EczacıbaşıVitrA: Gamze Kılıç, Hande Baladın, Ergül Avcı, Melis Durul, Newcombe, Beyza Arıcı (Merve Dalbeler, Simge Aköz, Boskovic, Lloyd, Natalia, Saliha Şahin, Yasemin Güveli)

Budowlani: Nowicka, Twardowska, Smieszek, Kraiduba, Baczynska, Pencova, (Stenzel, Maciagowski, Garstka, Baldyga, Lewandowska)

Setler: 17-25, 25-27, 25-19, 25-21, 15-7

Süre: 118 dakika (24, 30, 25, 26, 13)