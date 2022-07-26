Üniversite sınav sonuçlarını 18 Temmuz tarihi itibarıyla öğrenen milyonlarca aday üniversitedeki bölümlerin taban ve tavan puanlarını araştırmaya başladı. 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında alınacak olan üniversite tercih süreci öncesi adaylar eczacılık taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları merak ediliyor. İşte eczacılık taban ve tavan puanları ile başarı sıralaması ve kontenjanları 2022

ECZACILIK BÖLÜMÜ TABAN PUANI VE BAŞARI SIRALAMASI 2022

YKS sonuçlarının 18 Temmuz tarihinde açıklanmasının ardından eczacılık taban puanları araştırması hız kazandı. Bu alanda eğitim görmek isteyen binlerce aday eczacılık taban ve tavan puanlarını sorguluyor. İşte eczacılık taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları hakkında merak edilen tüm detaylar...

Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Kontenjan Yer.

2021

2020

2019

2018 Başarı Sırası Taban Puanı Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Eczacılık (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 8+0

8+0

5+0

5+0 8

8

5

5 26.069

26.300

25.406

24.900 423,60121

484,51363

458,23956

448,48717 Yeditepe Üniversitesi Eczacılık (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 14+0

14+0

9+0

8+0 14

14

9

8 22.332

27.200

23.307

21.900 429,56825

483,37037

461,93401

454,90206 İstanbul Üniversitesi Eczacılık (İngilizce) (4 Yıllık) SAY 40+1

40+1

40+1

40+1 41

41

41

41 29.558

31.100

30.894

30.500 418,34070

478,26831

448,89817

437,34611 Hacettepe Üniversitesi Eczacılık (4 Yıllık) SAY 150+4

140+4

140+4

140+4 154

144

144

144 33.852

31.800

30.238

27.900 412,20994

477,30934

449,99201

442,63835 Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Eczacılık (Burslu) (4 Yıllık) SAY 11+0

10+0

6+0

10+0 11

10

6

10 34.389

32.300

26.281

26.200 411,43978

476,77190

456,76474

446,03899 İstanbul Medipol Üniversitesi Eczacılık (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 9+0

9+0

—

— 9

9

—

— 32.222

33.700

—

— 414,56453

475,02506

—

— Marmara Üniversitesi Eczacılık (4 Yıllık) SAY 120+3

120+3

120+3

120+3 123

123

123

123 37.357

35.000

31.780

29.200 407,63120

473,34565

447,50561

439,90889 İstanbul Medipol Üniversitesi Eczacılık (Burslu) (4 Yıllık) SAY 14+0

13+0

8+0

8+0 14

13

8

8 36.881

35.100

30.872

30.000 408,24847

473,22005

448,93850

438,27737 Ege Üniversitesi Eczacılık (4 Yıllık) SAY 130+4

120+3

120+3

120+3 134

123

123

123 36.867

35.200

32.850

29.400 408,26345

473,02946

445,71251

439,44625 İstanbul Üniversitesi Eczacılık (4 Yıllık) SAY 170+5

170+5

170+5

170+5 175

175

175

175 37.786

36.200

33.547

32.500 407,11407

471,87574

444,61622

433,56086 Ankara Üniversitesi Eczacılık (İngilizce) (4 Yıllık) SAY 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 38.048

36.700

34.912

31.900 406,76152

471,18297

442,34122

434,60906 Gazi Üniversitesi Eczacılık (4 Yıllık) SAY 120+3

110+3

110+3

110+3 123

113

113

113 38.859

36.900

35.075

32.800 405,74715

470,93756

442,08033

433,00249 İstinye Üniversitesi Eczacılık (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 8+0

8+0

4+0

4+0 8

8

4

4 38.752

37.200

34.972

36.300 405,87429

470,61589

442,23005

426,40304 İstinye Üniversitesi Eczacılık (Burslu) (4 Yıllık) SAY 11+0

11+0

6+0

6+0 11

11

6

6 39.998

38.000

34.028

35.000 404,27738

469,57091

443,84329

428,78438 Ankara Medipol Üniversitesi Eczacılık (Burslu) (4 Yıllık) SAY 10+0

9+0

—

— 10

9

—

— 40.828

38.200

—

— 403,24941

469,34938

—

— Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eczacılık (4 Yıllık) SAY 80+2

80+2

80+2

80+2 82

82

82

82 40.182

38.300

36.542

34.900 404,05726

469,20010

439,73927

428,92669 Çukurova Üniversitesi Eczacılık (4 Yıllık) SAY 70+2

60+2

60+2

60+2 72

62

62

62 40.724

38.800

36.630

35.400 403,37130

468,65496

439,60480

428,04060 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eczacılık (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (4 Yıllık) SAY 4+1

6+1

—

— 5

7

—

— 39.498

38.800

—

— 404,91851

468,55003

—

— İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Eczacılık (4 Yıllık) SAY 90+3

80+2

80+2

80+2 93

82

82

82 40.653

39.000

37.559

36.200 403,45944

468,31071

438,16542

426,52711 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eczacılık (Ankara) (4 Yıllık) SAY 70+2

60+2

60+2

60+2 72

62

62

62 41.012

39.100

37.845

37.300 403,00269

468,22197

437,71510

424,67652 Lokman Hekim Üniversitesi Eczacılık (Burslu) (4 Yıllık) SAY 11+0

10+0

6+0

6+0 11

10

6

6 41.821

39.300

36.561

37.700 402,02826

467,99151

439,70603

424,09101 Biruni Üniversitesi Eczacılık (Burslu) (4 Yıllık) SAY 11+0

11+0

7+0

7+0 11

11

7

7 40.191

39.400

34.813

34.700 404,04629

467,86697

442,48816

429,40173 Ankara Medipol Üniversitesi Eczacılık (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 10+0

9+0

—

— 10

9

—

— 41.970

39.600

—

— 401,84376

467,56710

—

— Erciyes Üniversitesi Eczacılık (4 Yıllık) SAY 100+3

90+3

90+3

80+2 103

93

93

82 42.734

40.200

38.774

36.300 400,94225

466,81438

436,26547

426,43958 Mersin Üniversitesi Eczacılık (4 Yıllık) SAY 90+3

90+3

90+3

80+2 93

93

93

82 42.227

40.300

38.971

37.200 401,53744

466,65814

435,95691

424,76244 Karadeniz Teknik Üniversitesi Eczacılık (4 Yıllık) SAY 90+3

80+2

80+2

80+2 93

82

82

82 43.642

41.300

40.371

38.400 399,84856

465,50905

433,80182

422,80553 Altınbaş Üniversitesi Eczacılık (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 12+0

12+0

8+0

8+0 12

12

8

8 43.118

41.400

37.521

37.600 400,47130

465,42806

438,21562

424,22818 Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) Eczacılık (4 Yıllık) SAY 80+2

70+2

70+2

60+2 82

72

72

62 43.805

41.600

40.489

38.700 399,66003

465,12433

433,63740

422,29096 Trakya Üniversitesi (Edirne) Eczacılık (4 Yıllık) SAY 90+3

90+3

90+3

80+2 93

93

93

82 44.281

41.800

40.369

38.300 399,10052

464,91135

433,80708

422,87822 İnönü Üniversitesi (Malatya) Eczacılık (4 Yıllık) SAY 90+3

90+3

90+3

80+2 93

93

93

82 44.530

42.200

41.044

39.200 398,81696

464,40962

432,83903

421,30845 Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eczacılık (4 Yıllık) SAY 70+2

70+2

60+2

— 72

72

62

— 44.925

42.900

42.272

— 398,34429

463,60419

431,03449

— Dicle Üniversitesi Eczacılık (4 Yıllık) SAY 80+2

80+2

80+2

60+2 82

82

82

62 44.978

43.100

42.347

39.100 398,28123

463,40698

430,93389

421,52894 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Eczacılık (4 Yıllık) SAY 90+3

90+3

90+3

80+2 93

93

93

82 45.914

43.700

42.608

40.300 397,17417

462,60998

430,56838

419,38708 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eczacılık (4 Yıllık) SAY 90+3

90+3

90+3

80+2 93

93

93

82 46.417

44.400

44.057

41.000 396,59520

461,75809

428,42465

418,11888 Atatürk Üniversitesi Eczacılık (4 Yıllık) SAY 140+4

150+4

150+4

100+3 144

154

154

103 46.675

44.700

44.476

41.300 396,27280

461,42676

427,83222

417,54624 Adıyaman Üniversitesi Eczacılık (4 Yıllık) SAY 80+2

80+2

80+2

80+2 82

82

82

82 47.694

45.600

45.369

43.000 395,05059

460,31017

426,48662

414,63166 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eczacılık (4 Yıllık) SAY 90+3

90+3

90+3

80+2 93

93

93

82 47.268

45.600

45.428

43.100 395,55321

460,28927

426,39620

414,58041 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eczacılık (4 Yıllık) SAY 90+3

80+2

80+2

60+2 93

82

82

62 48.446

46.000

46.237

43.300 394,15482

459,89099

425,21256

414,19725 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eczacılık (4 Yıllık) SAY 80+2

80+2

80+2

80+2 82

82

82

82 49.572

47.000

47.878

45.100 392,73361

458,70458

422,89280

411,24735 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) Eczacılık (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 9+0

8+0

4+0

4+0 9

8

4

4 48.438

48.000

44.016

42.900 394,16263

457,46969

428,47408

414,85119 Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa) Eczacılık (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 9+0

11+0

11+0

8+0 9

11

11

8 49.832

48.600

50.403

44.000 392,40952

456,83819

419,12545

413,13727 Girne Amerikan Üniversitesi (Girne) Eczacılık (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 10+0

10+0

6+0

5+0 10

10

6

5 50.369

49.600

50.534

45.600 391,81470

455,61268

418,96428

410,33143 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa) Eczacılık (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 7+0

7+0

8+0

4+0 7

7

8

4 51.167

50.000

51.654

47.400 390,86654

455,13315

417,42466

407,51166 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 13+0

10+0

6+0

— 13

10

6

— 54.788

55.500

56.759

— 386,68337

448,87135

410,49841

— Yeditepe Üniversitesi Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 48+0

48+0

15+0

10+0 48

48

15

10 52.685

55.500

43.573

41.800 389,10997

448,82396

429,12004

416,77567 İstanbul Medipol Üniversitesi Eczacılık (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 74+0

74+0

68+0

56+0 74

74

68

56 57.792

59.200

60.089

48.600 383,42560

444,61691

406,05474

405,58427 Ankara Medipol Üniversitesi Eczacılık (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 48+0

48+0

—

— 48

48

—

— 56.124

59.600

—

— 385,22970

444,18013

—

— İstanbul Medipol Üniversitesi Eczacılık (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2+0

3+0

—

— 2

3

—

— 58.370

60.000

—

— 382,78211

443,75933

—

— Ankara Medipol Üniversitesi Eczacılık (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2+0

3+0

—

— 2

3

—

— 58.887

61.200

—

— 382,22122

442,32676

—

— Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa) Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 11+0

11+0

—

— 11

11

—

— 79.084

62.300

—

— 361,72824

441,05880

—

— Girne Amerikan Üniversitesi (Girne) Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 15+0

10+0

9+0

8+0 15

10

9

8 69.337

65.800

67.958

55.900 371,30844

437,03761

395,83622

394,35053 İstanbul Medipol Üniversitesi Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 49+0

49+0

—

— 49

49

—

— 64.870

66.500

—

— 375,85499

436,26473

—

— İstanbul Medipol Üniversitesi Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2+0

2+0

—

— 2

2

—

— 65.479

67.900

—

— 375,23666

434,68238

—

— Ankara Medipol Üniversitesi Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2+0

3+0

—

— 2

3

—

— 59.086

73.100

—

— 381,97871

428,77193

—

— Biruni Üniversitesi Eczacılık (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 59+0

59+0

32+0

58+0 59

59

32

58 71.852

73.700

67.310

79.500 368,80050

428,10811

396,65390

363,58402 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Eczacılık (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 12+0

12+0

—

— 12

12

—

— 66.776

74.000

—

— 373,87838

427,74063

—

— Lokman Hekim Üniversitesi Eczacılık (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 59+0

50+0

6+0

48+0 59

50

6

48 67.016

77.400

50.722

67.500 373,64764

423,75622

418,71300

378,25315 Altınbaş Üniversitesi Eczacılık (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 36+0

28+0

21+0

23+0 36

28

21

23 79.594

81.700

82.332

80.300 361,24654

418,99640

378,87592

362,65557 İstinye Üniversitesi Eczacılık (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 40+0

41+0

23+0

22+0 40

41

23

22 83.699

82.000

69.236

76.500 357,30870

418,66306

394,29138

367,10686 İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Eczacılık (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 51+0

51+0

54+0

54+0 51

51

54

54 88.725

82.800

84.041

82.400 352,83822

417,83455

376,92086

360,29518 İstinye Üniversitesi Eczacılık (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 28+0

29+0

13+0

12+0 28

29

13

12 86.504

86.700

75.907

77.600 354,79478

413,52767

386,25961

365,72673 İstinye Üniversitesi Eczacılık (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 19+0

18+0

31+0

31+0 19

18

31

31 93.923

87.300

98.358

98.500 348,27755

412,87240

362,10860

343,46067 Yeditepe Üniversitesi Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 28+0

28+0

65+0

65+0 28

28

65

65 78.823

87.600

111.767

106.000 362,00254

412,63023

349,73554

335,98769 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 33+0

33+0

25+0

40+0 33

33

25

40 88.397

91.500

109.420

71.700 353,15503

408,50128

351,76393

372,93652 Altınbaş Üniversitesi Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 32+0

40+0

42+0

40+0 32

40

42

40 93.732

92.600

121.557

108.000 348,43659

407,26601

341,45317

334,40072 İstinye Üniversitesi Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 14+0

13+0

23+0

24+0 14

13

23

24 94.754

92.800

112.189

111.000 347,57701

407,13512

349,35937

331,88779 Biruni Üniversitesi Eczacılık (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 6+0

—

—

— 6

—

—

— 40.918

—

—

— 403,11608

—-

—

— Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa) Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 22+0

22+0

32+0

36+0 22

22

32

36 96.942

96.900

139.603

121.000 345,75438

402,78713

328,10766

324,08370 Lokman Hekim Üniversitesi Eczacılık (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 5+0

—

—

— 5

—

—

— 42.160

—

—

— 401,64035

—-

—

— Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) Eczacılık (İngilizce) (4 Yıllık) SAY 38+0

36+0

30+0

36+0 38

36

30

36 97.681

99.900

102.923

91.300 345,12501

399,75846

357,65930

350,62534 Lokman Hekim Üniversitesi Eczacılık (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 25+0

—

—

— 25

—

—

— 74.509

—

—

— 366,16319

—-

—

— Biruni Üniversitesi Eczacılık (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 34+0

—

—

— 34

—

—

— 85.193

—

—

— 355,97085

—-

—

— Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Eczacılık (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 46+0

—

—

— 46

—

—

— 92.499

—

—

— 349,50382

—-

—

— Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Eczacılık (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 13+0

—

—

— 13

—

—

— 95.139

—

—

— 347,22322

—-

—

— Girne Amerikan Üniversitesi (Girne) Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 15+0

20+0

18+0

20+0 15

2

18

20 95.877

—

135.516

125.000 346,63250

—

330,97073

321,09276 Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa) Eczacılık (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 51+0

59+0

—

— 51

30

—

— 99.245

—

—

— 343,82678

—

—

—

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