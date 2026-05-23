Eczaneler 25 Mayıs'ta eczaneler açık mı, kapalı mı? 25 Mayıs Pazartesi günü eczane çalışıyor mu?
Kurban Bayramı öncesinde son hazırlıklarını tamamlamak isteyen vatandaşlar, "25 Mayıs Pazartesi eczaneler açık mı, kapalı mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Bayram tatili ve arife günü düzenlemesi nedeniyle eczanelerin çalışma saatleri yeniden gündeme gelirken, özellikle düzenli ilaç kullananlar ve reçete işlemlerini tamamlamak isteyenler 25 Mayıs'taki mesai durumunu araştırıyor. Peki, 25 Mayıs Pazartesi günü eczaneler kaça kadar açık olacak? İşte detaylar…
25 MAYIS ECZANELER AÇIK MI?
25 Mayıs 2026 Pazartesi günü eczaneler normal çalışma düzeninde hizmet vermeye devam edecek. Kurban Bayramı arifesinin 26 Mayıs Salı gününe denk gelmesi nedeniyle 25 Mayıs resmi tatil kapsamında yer almıyor. Bu nedenle Türkiye genelindeki eczaneler mesai saatleri içerisinde açık olacak. Ancak 26 Mayıs öğleden sonra başlayacak arife uygulaması ve bayram süresince yalnızca nöbetçi eczaneler hizmet verecek.
2026 RESMİ TATİLLER LİSTESİ
26 Mayıs 2026 Salı – Kurban Bayramı Arifesi (yarım gün)
27 Mayıs 2026 Çarşamba – Kurban Bayramı 1. Gün
28 Mayıs 2026 Perşembe – Kurban Bayramı 2. Gün
29 Mayıs 2026 Cuma – Kurban Bayramı 3. Gün
30 Mayıs 2026 Cumartesi – Kurban Bayramı 4. Gün
15 Temmuz 2026 Çarşamba – Demokrasi ve Milli Birlik Günü
30 Ağustos 2026 Pazar – Zafer Bayramı
29 Ekim 2026 Perşembe – Cumhuriyet Bayramı (28 Ekim öğleden sonra başlar)