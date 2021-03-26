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Eczaneler cumartesi açık mı? Eczaneler hafta sonu yasağında açık mı, kaça kadar açık?

Eczaneler cumartesi açık mı? Sorusu hafta içinin son gününde merak ediliyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan illerde eczanelerin açık olup olmadığı araştırılıyor. Peki, Eczaneler cumartesi açık mı? Eczaneler hafta sonu yasağında açık mı, kaça kadar açık? İşte eczane çalışma saatleri...

Eczaneler cumartesi açık mı? Eczaneler hafta sonu yasağında açık mı, kaça kadar açık?

Korona virüs salgını nedeniyle birçok kurumun çalışma saatlerinde değişikliğe gidildi. Çalışma saati değişen kurumlardan biri de eczaneler oldu. Korona virüs sürecinde ilaç almak isteyen veya acil durumlarla karşı karşıya kalan yurttaşlar 2021 eczane çalışma saatlerini araştırıyor. Peki, eczaneler cumartesi açık mı? İşte detaylar...

ECZANELER CUMARTESİ AÇIK MI?

İstanbul Eczacı Odası'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul'da 5 Aralık 2020 tarihinden bu yana her cumartesi günü uygulanan eczane nöbet sistemi sona ermiştir. Pazar ve resmi tatil günlerinde nöbetçi eczanelerimiz, bunların dışında kalan günlerde tüm eczanelerimiz 09.00-19.00 saatleri arasında hizmet verecektir." denildi.

Eczaneler pazar günleri ise nöbetçi sistemi ile çalışmakta. Bölgenizdeki nöbetçi Eczaneleri internetten sorgulayabilir aynı zamanda size en yakın eczaneye giderek de öğrenebilirsiniz.

Eczaneler hafta sonu nöbetçi olmasalar da nöbetçi olan eczanenin bilgilerini ve adresini camlarına asarak bilgilendirme yapmaktadır.

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