Eda, anne ve babaların tercih ettiği isimlerden bir tanesi. Bu yüzdendir ki anlamı, özellikleri çok araştırılıyor. Yoğun kullanılan kız isimlerinden olan Eda ismi ile ilgili merak edilen her şeyi yazımızda sizler için bir araya getirdik.

Eda İsminin Anlamı Nedir?

Eda isminin anlamlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

Bir vazifeyi yerine getirmek.

Alınan bir şeyi geri ödeme.

Kurum, caka.

Naz, cilve.

Sözlük anlamında ise Eda ismini, anlatış, naz, tavır şeklinde görüyoruz.

Ülkemizde 143. Sırada yer alan Eda ismini neredeyse 88050 kişi taşıyor. İstanbul için ise rakam yaklaşık 18200 olarak biliniyor. Ülkemizde eda ismi her 930 kişiden birinde karşımıza çıkıyor.

Eda İsmi Kuran'da Geçiyor Mu?

Evet, Eda ismi Kuran'da geçiyor. Bu noktada caiz olduğunu söylememize gerek yok sanırım.

Eda İsminin Özellikleri

Kökeni Arapça olan Eda isimli kişilerin öne çıkan özelliği merhamet. Onlar sorun ne olursa olsun kişiye ikinci bir şans veriyorlar. Elbette bu durumu kötüye kullanan insanlarda var. Bu yüzden zaman zaman üzülseler de onları gerçekten sevenler her daim yanında oluyor. İnsanlara kırılmanın saçmalığını ve hayatın fani olduğunu savunuyor; o yüzden de hataları çok çabuk affediyorlar. Dünyevi şeylerden uzak bir yaşantıları var. Gerek dostları gerek partneri olsun onlardan bekledikleri sadece samimi ve iyi niyetli olmaları. Bu beklentileri karşılandığı sürece daima yanınızda olacaklardır.