Mersin'de özel bir okulda Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Eda Kaymaklı'yı (38) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Umut Taşkın, tutuklu bulunduğu cezaevinde kendini asarak intihar etti. Edinilen bilgiye göre, 7 Nisan tarihinde merkez Yenişehir İlçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde bıçaklanarak öldürülen Eda Kaymaklı'nın katil zanlısı olarak gözaltına alınan Umut Taşkın, sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

SARGI VE HAVLUYLA KENDİNİ ASTI

İHA'da yer alan habere göre Taşkın'ın, dün gece tutuklu bulunduğu Mersin E Tipi Kapalı Cezaevi'nin tuvaletinde, yaralı bacağındaki sargı bandı ile havluları birleştirip kendini asmak suretiyle intihar ettiği, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Eda Kaymaklı'nın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili çalışma başlatan polis, genç kadının erkek arkadaşı Umut Taşkın'ı gözaltına almıştı. Emniyetteki sorgusunda cinayeti kıskançlık yüzünden işlediğini söyleyen Taşkın, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine konulmuştu.