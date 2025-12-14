Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Edin Visca'ya diplomatik pasaport verildi! - Trabzonspor Haberleri

        Edin Visca'ya diplomatik pasaport verildi!

        Trabzonsporlu futbolcu Edin Visca'ya Bosna Hersek Dışişleri Bakanlığı tarafından diplomatik pasaport verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2025 - 14:31 Güncelleme: 14.12.2025 - 14:31
        Edin Visca'ya diplomatik pasaport verildi!
        Trabzonspor'un Bosna Hersekli futbolcusu Edin Visca'ya ülkesinin Dışişleri Bakanlığı tarafından diplomatik pasaport verildi.

        Visca, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Şahsıma, ülkem Bosna Hersek makamları tarafından diplomatik pasaport verilmesinden dolayı büyük bir onur ve memnuniyet duyuyorum. Gururluyum, çünkü Bosna Hersek Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bu pasaportun bana bugüne kadar elde ettiğim başarıların yanı sıra Bosna Hersek’te sporun gelişimine ve ayrıca vatanım ile kardeş Türkiye arasındaki bağların güçlenmesine yaptığım katkılar nedeniyle verildiği ifade edildi. Bakan Elmedin Konakovic’e bu anlamlı jesti için en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum. Dünyanın dört bir yanında ülkemin adını taşımak büyük bir gurur. Seni seviyorum Bosna Hersek." değerlendirmesinde bulundu.

        Visca, paylaşımında ayrıca eski basketbolcu olan Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic'in kendisine diplomatik pasaportu teslim ettiği bir görsele de yer verdi.

