Premier Lig'in 10. haftasında Southampton'a konuk olan Manchester United, sonradan oyuna giren Edinson Cavani'nin 2 golü ve 1 asistle yıldızlaştığı karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı. NTV Spor'da yer alan habere göre maçın ardından Instagram'da kendisini kutlayan ve "Seni seviyorum matador" diyen bir taraftara "Teşekkürler negrito (küçük zenci) yanıtın veren Uruguaylıya kullandığı kelimeler yüzünden FA tarafından soruşturma açıldı.

Ayrımcılığı ve ırkçılığı engellemeye çalışan FA, sporcuların sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımları ceza nedeni olarak görüyor. Geçen sene Manchester City'li Bernardo Silva, önce atıp sonra sildiği tweet için 1 maçlık men almıştı.

2011 yılında Liverpool'da oynadığı dönemde Manchester United forması giyen Patrice Evra'ya "negrito" diyen Luis Suarez, ırkçı söylemlerinden dolayı FA tarafından 8 maç cezaya çarptırılmıştı.