Edip Akbayram cenaze töreni ne zaman ve nerede olacak?

4 Ocak'tan bu yana zatürre hastalığı ve iç kanama nedeniyle hastanede yoğun bakımda tedavi altında tutulan, iki kez ameliyat olan Edip Akbayram hayatını kaybetti. Edip Akbayram’ın cenaze törenine dair detaylar belli oldu. İşte Edip Akbayram cenaze törenine ilişkin detaylar