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        Haberler Gündem Edirne'de 105 dönüm buğday ekili alan yandı - Güncel haberler

        Edirne'de 105 dönüm buğday ekili alan yandı

        Edirne'de hasat edilmemiş buğday tarlalarında çıkan yangınlarda 105 dönüm alan zarar gördü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 23:07 Güncelleme: 13.06.2024 - 23:07
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        Edirne'de 105 dönüm buğday ekili alan yandı
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        Kent merkezi ile Lalapaşa ve Havsa ilçelerinde üç buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine yangın çıkan tarlalara itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangınlar sonucu 105 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

        Öte yandan Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinin Önerler Mahallesi'nde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Yangında 3 dönüm alan zarar gördü.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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