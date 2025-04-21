Edirne'de doğa yürüyüşü ve kano etkinliği

Edirne Tanıtım Turizm Derneği'nden yapılan açıklamaya göre İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda Edirne Doğa Sporları Kulübü (EDOSK), Trakya Doğa Sporları Spor Kulübü (TRAKDOSK) ve Edirne Tanıtım Turizm Derneği işbirliğinde Lalapaşa ilçesine bağlı Vaysal Göleti çevresindeki etkinlikler 100 doğasever ve sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Vaysal Göleti Mesire Alanı'nda kamp kurulmasıyla başlayan program kapsamında "Trakların İzinde, Muhyiddin Abdal’ın Sözünde" temasıyla doğa yürüyüşü yapıldı. Bölgede yaşamış 16. yüzyıl halk ozanlarından Muhyiddin Abdal hakkında bilgilendirilen doğaseverler, yürüyüş rotasındaki dolmen (taş mezarlar) ve menhir (dikili taşlar) gibi Traklara ait arkeolojik yapıları keşfetti.

Yürüyüşün ardından Vaysal Göleti'nde kano etkinliği gerçekleştirildi. Lalapaşa Kaymakamı Bahadır Yılmaz ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk de etkinliklere katıldı. Soytürk, Edirne'nin zengin doğal ve tarihi mirasına dikkat çekilen etkinlikte emeği geçen tüm kurum ve gönüllülere teşekkür etti.