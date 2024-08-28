Edirne'de köy yollarında sıcak asfalt çalışmaları sürüyor
Edirne İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarını uzun ömürlü ve konforlu sıcak asfaltla buluşturmaya devam ediyor
Giriş: 28.08.2024 - 10:38 Güncelleme: 28.08.2024 - 10:39
Edirne İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarını uzun ömürlü ve konforlu sıcak asfaltla buluşturmaya devam ediyor.
Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, ekipler grup yollarını sıcak asfaltla buluşturmanın yanında 1. kat asfalt çalışmalarına da devam ediyor.
Keşan ilçesine bağlı Yerlisu köyünde İl Özel İdaresi'nin çalışmalarıyla 1 kilometre 1. kat asfalt çalışmaları tamamlandı.
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