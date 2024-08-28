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        Haberler Gündem Güncel Edirne'de köy yollarında sıcak asfalt | Son dakika haberleri

        Edirne'de köy yollarında sıcak asfalt çalışmaları sürüyor

        Edirne İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarını uzun ömürlü ve konforlu sıcak asfaltla buluşturmaya devam ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 10:38 Güncelleme: 28.08.2024 - 10:39
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        Edirne'de köy yollarında sıcak asfalt
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        Edirne İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarını uzun ömürlü ve konforlu sıcak asfaltla buluşturmaya devam ediyor.

        Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, ekipler grup yollarını sıcak asfaltla buluşturmanın yanında 1. kat asfalt çalışmalarına da devam ediyor.

        Keşan ilçesine bağlı Yerlisu köyünde İl Özel İdaresi'nin çalışmalarıyla 1 kilometre 1. kat asfalt çalışmaları tamamlandı.

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