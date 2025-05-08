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        Haberler Gündem Çevre Edirne'de meralarda sulama dönemi | Son dakika haberleri

        Edirne'de meralarda sulamalı sisteme geçilecek

        Edirne Valisi Yunus Sezer, hayvancılığın desteklenmesi ve yem ihtiyacının karşılanması amacıyla meraların belli bölümlerinde sulama sistemine geçileceğini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 11:08 Güncelleme: 08.05.2025 - 11:08
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        Edirne'de meralarda sulama dönemi
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, hayvancılığın desteklenmesi ve yem ihtiyacının karşılanması amacıyla meraların etkin ve verimli kullanılması için çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi.

        Meralardan uzun süre faydalanılamadığını belirten Sezer, "Meraları 1 ya da 2 ay kullanıyoruz. Ondan sonra meralardaki otlar kuruyor ve her şey bitiyor. Sonra sonbahara kadar meralarda doğru dürüst otlatma yapamıyoruz" dedi.

        Sezer, meraların otlatma kapasitesinin artırılmasını hedeflediklerini dile getirdi. Meraların sulanmasına imkan sağlayacak çalışmalar yapacaklarını bildiren Sezer, şunları kaydetti:

        "Öncelikle meralarda sulama sistemini getireceğiz. Meranın belli bir bölümünü sulamamız lazım otlatma yapılması için. Suladığımız alanlarda da kaba yem bitkileri ekmemiz lazım. Bu yem bitkilerinin belli bir bölümünü köylümüz kendisi kullansın. Ama ikinci ve üçüncü biçimlerde de sulayıp, buralarda yaz boyunca kışa kadar hayvan otlatma imkanımız olsun diye bir düşüncemiz var. Bunu da pilot uygulama olarak Edirne'de inşallah gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. İlk uygulamayı İpsala Paşaköy'de yapacağız. Sonra da her ilçemizde bir merayı bu şekilde yaparak önümüzdeki yıllarda bunu yaygınlaştırmayı ve sistemi oturtmayı düşünüyoruz."

        Sezer, meralarda yem bitkilerinin üretiminin artmasının maliyetleri düşüreceğini belirtti. Üretimi desteklemeye devam edeceklerini dile getiren Sezer, "Hayvancılıkla uğraşanların en büyük maliyeti yemdir. Bu yemin maliyetini ne kadar düşürürsek hayvancılığı da o kadar destekleriz ve artırırız." diye konuştu.

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