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        Haberler Gündem 3. Sayfa Edirne'de panelvan ile motosiklet çarpıştı: 2 genç öldü

        Edirne'de panelvan ile motosiklet çarpıştı: 2 genç öldü

        Edirne'de panelvan araç ile motosikletin çarpıştığı feci kazada motosikletteki 2 genç hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 06:24 Güncelleme: 18.11.2023 - 06:24
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        Panelvan araç ile motosiklet çarpıştı: 2 genç öldü
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        Edirne'de panelvan ile çarpışan motosikletteki 2 genç yaşamını yitirdi.

        Y.Ç'nin kullandığı panelvan, E.E.A. (18) yönetimindeki motosikletle Demirhanlı köyü yakınlarında çarpıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        MOTOSİKLETTEKİ 2 KİŞİ ÖLDÜ

        AA'nın haberine göre; sağlık ekibi, E.E.A. ile motosikletteki U.K'nin (18) hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Panelvanın sürücüsü, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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