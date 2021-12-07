Sınırda yakalanan 2 Yunan vatandaşı serbest bırakıldı 0:00 / 0:00

AA

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri sınır köylerinden Doyran ve Elçili köyleri arasındaki 1. askeri yasak bölgede Yunanistan plakalı bir otomobili durdurdu.

Yapılan kimlik sorgulamalarında araçtaki 2 kişinin Yunanistan polisi E.E. ile sınır muhafızı A.A. olduğu belirlendi.

AA'nın haberine göre; ekiplerce gözaltına alınan 2 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Edirne Adliyesine getirildi.

Savcılıktaki ifadeleri sonrası "askeri yasak bölge ihlali" suçlamasıyla nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüpheliler, yurt dışına çıkış yasağı şartıyla salıverildi.

E..E. ve A.A, Yunanistan'ın Edirne Konsolosluğu görevlileriyle adliyeden ayrıldı.