Bu senenin "Aile Yılı" olduğuna işaret eden Soytürk, şöyle konuştu: "Mutfak kültürümüzde sofra, birlikte olma, bir araya gelme ve sahip olduğumuz kültürel reçeteleri kuşaktan kuşağa aktarma aracıdır. Bu yılki Türk Mutfağı Haftası etkinliklerinin teması da 'klasik Türk mutfağı.' Mutfak ve gastronomi, kültürel mirasımızın taşıyıcılarından biri. Hepimiz büyüklerimizin sofra etrafında buluştuğu günleri özlüyoruz. Amacımız, bu hafta boyunca ülkemizin sahip olduğu gastronomik zenginliği yerli ve yabancı ziyaretçilere sunmak."