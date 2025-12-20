Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem HT Trend Edirne'de yaban tavşanları fotopakana yansıdı

        Edirne'de yaban tavşanları fotopakana yansıdı

        Edirne'nin yaban tavşanları, DKMP'nin doğa takibi için kurduğu fotokapana meraklı bakışlarla yakalandı. Kamerayı fark ettikleri halde çaktırmadan poz veren zıp zıplar, objektif önünde "Ben daha sempatiğim" yarışına girdi. DKMP'nin paylaştığı bu tatlı kareler, sosyal medyada yüzleri güldürdü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 18:57 Güncelleme: 20.12.2025 - 18:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        'En sempatik benim' yarışı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Edirne'de yaban tavşanlarının görüntüleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından yerleştirilen fotokapana yansıdı.

        DKMP tarafından yaban hayatının takibi için yurdun çeşitli bölgelerine yerleştirilen fotokapanlara, farklı türlerden hayvanların görüntüleri yansıyor. DKMP'nin sosyal medya hesabından son paylaşılan görüntülerde, Edirne'de yaşayan yaban tavşanları yer aldı. DKMP'nin paylaşımında, "Fotokapanı fark ettiler ama belli etmediler. Yaban tavşanları arasında 'Ben daha sempatiğim' tartışması" denildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #edirne
        #yaban tavşanları
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Olimpiyat'ta Fener alayı!
        Olimpiyat'ta Fener alayı!
        Uyuşturucu operasyonu: 3 isim için yakalama kararı
        Uyuşturucu operasyonu: 3 isim için yakalama kararı
        Sadettin Saran serbest bırakıldı
        Sadettin Saran serbest bırakıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yok
        F.Bahçe'den Sadettin Saran açıklaması!
        F.Bahçe'den Sadettin Saran açıklaması!
        Sosyal konuta başvuran kişi sayısı açıklandı
        Sosyal konuta başvuran kişi sayısı açıklandı
        5 yıldır evden çıkmıyor! Fil hastasının hayali eşiyle kol kola caddede gezmek
        5 yıldır evden çıkmıyor! Fil hastasının hayali eşiyle kol kola caddede gezmek
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Anthony Joshua, Jake Paul'u nakavt etti
        Anthony Joshua, Jake Paul'u nakavt etti
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Arkadaşını öldürdü cinayeti anlattı! Misafiri katili oldu!
        Arkadaşını öldürdü cinayeti anlattı! Misafiri katili oldu!
        Figen Sumeli: Hakkıyla yapılan dublaj görünmeyen bir sanat dalı
        Figen Sumeli: Hakkıyla yapılan dublaj görünmeyen bir sanat dalı
        Açıklaması gerçeği yansıtmamış
        Açıklaması gerçeği yansıtmamış
        20 yaşında zeytinlikte katledildi! İstenen ceza belli oldu!
        20 yaşında zeytinlikte katledildi! İstenen ceza belli oldu!
        Silahlı kavgada yaralanan futbolcu öldü!
        Silahlı kavgada yaralanan futbolcu öldü!
        "Bana işaret gönderseydi..."
        "Bana işaret gönderseydi..."
        Prof. Dr. Özlü’den 'sessiz katil' uyarısı
        Prof. Dr. Özlü’den 'sessiz katil' uyarısı
        Erkek arkadaşının evinde can verdi... Gamze neden öldü?
        Erkek arkadaşının evinde can verdi... Gamze neden öldü?
        Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak
        Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak
        Borsacı yeniden umutlu
        Borsacı yeniden umutlu