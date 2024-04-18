Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan 7 terör örgütü üyesi yakalandı
Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ, PKK ve DHKP-C terör örgütü üyesi 7 zanlı yakalandı.
Giriş: 18.04.2024 - 14:26 Güncelleme: 18.04.2024 - 14:26
Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terörle mücadele, emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor.
Ekiplerce yürütülen çalışmalar kapsamında son bir haftada yurt dışına kaçmaya çalışan 7 terör örgütü mensubu sınırda yakalandı.
Şüphelilerden 4'ünün FETÖ, 2'sinin PKK, birinin de DHKP-C üyesi olduğu belirlendi.
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