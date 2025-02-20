Evlat dehşeti: Babasını bıçakladı!
Edirne'de, baba ile oğul arasında yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine 19 yaşındaki K.K. isimli genç, 44 yaşındaki babası M.K.'yi bıçakladı. Ağır yaralanan baba M.K. ambulansla hastaneye kaldırıldı
Giriş: 20.02.2025 - 13:28 Güncelleme: 20.02.2025 - 13:38
Edirne'de olay, Nişancıpaşa Mahallesi Mahmut Ağa Çıkmazı Sokak'taki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 19 yaşındaki K.K. ile 44 yaşındaki babası M.K. arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı.
BABASINI BIÇAKLAYIP KAÇTI
İHA'daki habere göre tartışmanın büyümesiyle 19 yaşındaki K.K. babası M.K.’yı bıçakla yaralayarak, evden kaçtı.
AĞIR YARALI OLARAK TEDAVİYE ALINDI
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İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı baba M.K. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
ZANLI GÖZALTINDA
Polis ekipleri, kısa süre içerisinde olay yerinden kaçan K.K.’yı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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