Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı

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Ünsal YÜCEL/EDİRNE,(DHA)-EDİRNE'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan PKK şüphelisi Y.A. tutuklandı.

Jandarma ekiplerince 2 gün önce merkezdeki 1'inci derece askeri yasak bölgede, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi Y.A.'nın jandarma işlemleri tamamlandı. Şüpheli Y.A., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2022-12-25 14:56:34



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