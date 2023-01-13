Balkan şampiyonu eski milli okçu Nilgün Özbaş Kobak, toprağa verildi



Olgay GÜLER/EDİRNE,(DHA)ABD'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden, Türkiye ve Balkan şampiyonu eski milli okçu Nilgün Özbaş Kobak (49), baba ocağı Edirne'de toprağa verildi.

Türkiye şampiyonluklarının yanında Balkan şampiyonluğunun da sahibi olan ve yaşamını sürdürdüğü ABD'de geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren eski milli okçu Nilgün Özbaş Kobak'ın cenazesi, memleketi Edirne'ye getirildi. İkiz kardeşi Belgin Özbaş ile Türkiye'de okçuluk sporunun özellikle genç kızlar arasında sevilip, benimsenmesinde öncü isimlerden olan Kobak, sporu bırakmasının ardından Virginia eyaletinin Richmond şehrinde ticaretle uğraştı. Sporcunun eşi, ikiz kardeşi ve çocuğunun ise ABD'den cenazeye yetişemediği öğrenildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş'ın kardeşi olan Nilgün Özbaş Kobak için bugün kentin Yeniimaret Mahallesi'nde, 2'nci Bayezid Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cuma vakti kılınan cenaze namazında, aileyi Kobak'ın sevenleri de yalnız bırakmadı. Cenazeye; AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Belediye Başkanı Recep Gürkan, Başkan Yardımcısı Selçuk Çakır, CHP İl Başkanı Samet Kahraman, DEVA Partisi Edirne İl Başkanı Kerem Arda, resmi daire müdürü ve çalışanları ile siyaset, iş dünyası ve spor camiasından isimler ile çok sayıda seveni katıldı. Nilgün Özbaş Kobak, cenaze namazının ardından Yeniimaret Bademlik Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi.

FEDERASYONDAN TAZİYE MESAJI

Eski milli okçu Nilgün Özbaş Kobak için Türkiye Okçuluk Federasyonu da taziye mesajı yayınladı. Mesajda, "Eski Milli Sporcumuz ve Balkan şampiyonu Nilgün Özbaş Kobak, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmiştir. Merhumeye Allah´tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı dileriz" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Taziyelerin kabul edilmesi

Cenaze namazından detaylar

Genel görüntüler

DHA-Spor Türkiye-Edirne Olgay GÜLER

2023-01-13 16:45:55



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.