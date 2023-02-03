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Bakan Yardımcısı Ergüneş: Türkiye Yüzyılı Türkiye'nin küresel güç haline gelmesinin ilk adımıdır

DHA

Bakan Yardımcısı Ergüneş: Türkiye Yüzyılı Türkiye'nin küresel güç haline gelmesinin ilk adımıdır


Olgay GÜLERUğur AKAGÜNDÜZ / EDİRNE, (DHA)- AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, Türkiye'nin, 2002 yılından 2022 yılına geldiği 20 yıllık süreçte bugün hedeflenen Türkiye Yüzyılı vizyonunun temellerini attığını belirterek, "Türkiye Yüzyılı dediğimiz şey esasında Türkiye'nin bugün bölgesel güç halinden küresel bir güç olma haline taşınmasının ilk adımıdır" dedi.
Edirne Valiliği tarafından, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda Cumhuriyet'in 100'üncü yılında 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu kapsamında 'Türkiye Sohbetleri' toplantısı düzenlendi. Toplantıya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanı Ayhan Oğan, Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Ticaret ve Sanayi Odası başkanları, kurum müdürleri ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.
'EDİRNE'DE BİRİNCİ BAŞLIK TARIMSAL ÜRETİM'
Toplantıda konuşan Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, kentte devam eden proje ve çalışmalara değindi. Kırbıyık, "Edirne'de birinci başlık, tarımsal üretim kapasitesinin geliştirilmesi olarak gözüküyor. Biz bunun için çok çaba sarf ediyoruz. Sulanabilir arazi miktarımızı mümkün olduğunca hızlı bir şekilde yükseltmek için başta DSİ olmak üzere Özel İdare´miz ve ilgili diğer kuruluşların yatırımları ve çalışmaları devam ediyor. Hızlı tren, bu şehrin önemli makro projelerinden bir tanesi. Bugünden geleceğimize hazırlanmamız gereken bir başlık. Çerkezköy-Kapıkule hattında çalışmalar yüzde 70´lerin üzerinde fiziki gerçekleşmeyle devam ediyor. Diğer hatlarda da ihale süreçleri tamamlandı. Önümüzdeki 2-3 yıllık periyotta İstanbul´a Edirne´nin entegrasyonunu sağlayacak bu proje tamamlanacak ve bize de büyük bir katkı sağlayacak" dedi.
'CUMHURBAŞKANIMIZ VE HÜKÜMETİMİZİN TÜRKİYE YÜZYILI KARARLILIĞI TAM'
Cumhurbaşkanı danışmanı Ayhan Oğan, son 20 yılda Türkiye'nin büyük sessiz devrimlere imza atıldığını belirtti. Oğan, "Bunlar özellikle siz değerli Türk milletinin destekleri ve sayın cumhurbaşkanımızın önderliğiyle yapılan işler. Türkiye'nin 20 yıl öncesinde geriye dönük baktığımız zaman Avrupa Birliği seçeneğinden başka seçeneği olmayan bir ülke konumundaydı. Bütün alanlarında bağımlı bir ülkeydi. Öncelikle eş zamanlı siyasi reformlar yapıldı, hem de kalkınma ile ilgili yatırım perspektifi başladı. Türkiye'de 20 yıl öncesinde gazete manşetlerinden siyasete yön verilen durumlar söz konusu oldu. Bugün artık atanmışların seçilmiş siyasetçiler üzerindeki vesayet politikaları dönemi bitti. Bugün itibariyle artık Türkiye toplum içerisindeki belli kesimlere yönelik ayrımcılık politikalarını bitirdi. Türkiye artık inkar ve asimilasyon politikalarını bitirdi. Herkesin eşit ve özgür bir şekilde yaşadığı bir ülke konumuna geldi. Bundan sonrası için Türkiye'de yapılacak işler, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Türkiye Yüzyılı'nı oluşturacak vizyon çerçevesinde ele alınacak. Hükümetimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki kararlılığı tamdır" diye konuştu.
'YENİ ASRA TÜRK VE TÜRKİYE DAMGASINI VURMAK İSTİYORUZ'
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu da, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ülkenin daha demokratik ve müreffeh olmasını amaçladığını kaydetti. Köroğlu, "İkinci kurtuluş savaşını verdiğimiz bu dönemde, devletimizi taşımak istediğimiz nokta ki çoğunu tamamladık, yolun yarısını geçtik, devletimiz artık büyüyor. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlet. Türkiye yüzyılı vizyonu şudur; devletimiz büyürken, milletimiz güçlenirken, bu yeni oluşan küresel güç paylaşımında, devletimizin ve milletimizin itibarına yakışır şekilde yeni oluşan masada en güçlü şekilde yer almaktır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla bizim bu geliştirdiğimiz prensipler çerçevesinde yeni bir evrensel inşa etmek istiyoruz. Önümüzdeki yeni asra Türk ve Türkiye damgasını vurmak istiyoruz, kısaca amacımız budur. Bu çerçevede Türkiye Yüzyılı vizyonu bir parti programı değildir, bir ittifak programı da değildir. Türkiye Yüzyılı vizyonu devletimizin milli bir vizyon programıdır" açıklamasında bulundu.
'TÜRKİYE YÜZYILI TÜRKİYE'NİN KÜRESEL GÜÇ HALİNE GELMESİNİN İLK ADIMIDIR'
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş ise Türkiye'nin, 2002 yılından 2022 yılına geldiği 20 yıllık süreçte bugün hedeflenen Türkiye Yüzyılı vizyonunun temellerini attığını ifade ederek, "İnşallah bu yeni yüzyıl çerçevesinde inşa ettiğimiz bu sistemi Türkiye Yüzyılı vizyonuyla çok daha farklı aşamalara taşıyacağımızı belirtmek istiyorum. Türkiye Yüzyılı dediğimiz şey esasında Türkiye'nin bugün bölgesel güç halinden küresel bir güç olma haline taşınmasının ilk adımıdır. Türkiye Yüzyılı dediğimiz şey artık Türkiye'nin rolü belirlenen değil, rol belirlediği, istikameti çizilen değil, istikamet çizen bir ülke haline getirilmesinin hedeflenmesidir. O yüzden biz Türkiye Yüzyılını, geleceğinin anahtarının Türkiye milletine verilmesini ana başlangıç noktası olarak görüyoruz" dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER Uğur AKAGÜNDÜZ
2023-02-03 21:20:21

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