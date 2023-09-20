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        'Dur' ihtarına uymayan araçlardan biri cami bahçesine uçtu, diğerinde 9 göçmen yakalandı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 22:42 Güncelleme: 20.09.2023 - 22:45
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        'Dur' ihtarına uymayan araçlardan biri cami bahçesine uçtu, diğerinde 9 göçmen yakalandı (2)
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        OTOMOBİLİNCAMİBAHÇESİNE UÇMASI KAMERADA

        Edirne'de, polisin 'dur' ihtarına uymayan iki araçtan biri, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu cami bahçesine uçtu. Polisin durdurduğu diğer araçta ise 9 kaçak göçmen yakalandı. 

        Öte yandan otomobillerin kaza anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; art arda hızla giden otomobillerden biri öndeki beton duvarı kırıp Çakırağa Camisi´nin bahçesine uçarken, arkadan gelen aracın ise duvara çarparak durabildiği yer aldı. Beton duvara çarparak duran otomobilden inen sürücü yaya olarak kaçmak isterken, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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