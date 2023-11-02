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        Aranan şüpheli, tarihi eserlerle yakalandı

        EDİRNE'ninKeşan ilçesinde çeşitli suçlardan aranan M.K., üzerinde 14 parça tarihi eserle yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 17:09 Güncelleme: 02.11.2023 - 17:10
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        Aranan şüpheli, tarihi eserlerle yakalandı
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        EDİRNE'ninKeşan ilçesinde çeşitli suçlardan aranan M.K., üzerinde 14 parça tarihi eserle yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenimescit Mahallesi Esenyurt Caddesi'nde durdurdukları M.K.'nin üzerindeki aramada, 14 parça sikke ve üzerinde çeşitli motifler basılı kağıtlar ele geçirdi. M.K.'nin parmak izi incelemesinde, soruşturması devam eden 'Konut dokunulmazlığının ihlali', 'Evden hırsızlık' ve 'Mala zarar verme' suçlarından arandığı belirlendi. M.K., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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