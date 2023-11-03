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        Marmara için 'kuvvetli rüzgar' ve 'fırtına' uyarısı

        METEOROLOJİGenel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi'nin kuzey ve batısı için 'kuvvetli rüzgar' ve 'fırtına' uyarısı yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 12:27 Güncelleme: 03.11.2023 - 12:27
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        Marmara için 'kuvvetli rüzgar' ve 'fırtına' uyarısı
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        METEOROLOJİGenel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi'nin kuzey ve batısı için 'kuvvetli rüzgar' ve 'fırtına' uyarısı yaptı.

        MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden sonra rüzgarın, Marmara'nın kuzey ve batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-70 km/saat), Trakya kesiminde yer yer kısa süreli kuvvetli ve tam fırtına (80-100 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi. Açıklamada ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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