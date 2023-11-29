3 FETÖ şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı
EDİRNE'de,Yunanistan'akaçmaya çalışan 3 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı.
EDİRNE'de,Yunanistan'akaçmaya çalışan 3 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı.
Güvenlik güçleri, Havsa ilçesinde düzenledikleri operasyonda yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye hazırlanan FETÖ/PDY şüphelileri E.O., H.O. ve V.A.'yı yakalayarak, gözaltına aldı.
YAKALANAN 2 PKK ŞÜPHELİSİNDEN 1´İ TUTUKLANDI
Güvenlik güçleri, merkezdeki askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, terör örgütü PKK şüphelisi M.K.'yi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalayarak, gözaltına aldı. M.K.´nin `Silahlı terör örgütü PKK´ya üye olmak´ suçundan arandığı belirlendi. Ayrıca güvenlik güçleri tarafından 5 gün önce merkezdeki askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda yakalanarak, gözaltına alınan terör örgütü PKK şüphelisi F.Y.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen F.Y., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe `Silahlı terör örgütü PKK´ya üye olmak´ ve `Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma´ suçlarından tutuklandı.
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