3 FETÖ şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı

EDİRNE'de,Yunanistan'akaçmaya çalışan 3 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı.

Güvenlik güçleri, Havsa ilçesinde düzenledikleri operasyonda yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye hazırlanan FETÖ/PDY şüphelileri E.O., H.O. ve V.A.'yı yakalayarak, gözaltına aldı.

YAKALANAN 2 PKK ŞÜPHELİSİNDEN 1´İ TUTUKLANDI

Güvenlik güçleri, merkezdeki askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, terör örgütü PKK şüphelisi M.K.'yi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalayarak, gözaltına aldı. M.K.´nin `Silahlı terör örgütü PKK´ya üye olmak´ suçundan arandığı belirlendi. Ayrıca güvenlik güçleri tarafından 5 gün önce merkezdeki askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda yakalanarak, gözaltına alınan terör örgütü PKK şüphelisi F.Y.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen F.Y., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe `Silahlı terör örgütü PKK´ya üye olmak´ ve `Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma´ suçlarından tutuklandı.