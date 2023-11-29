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        3 FETÖ şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı

        EDİRNE'de,Yunanistan'akaçmaya çalışan 3 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 13:18 Güncelleme: 29.11.2023 - 13:20
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        3 FETÖ şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı
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        EDİRNE'de,Yunanistan'akaçmaya çalışan 3 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı.

        Güvenlik güçleri, Havsa ilçesinde düzenledikleri operasyonda yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye hazırlanan FETÖ/PDY şüphelileri E.O., H.O. ve V.A.'yı yakalayarak, gözaltına aldı. 

        YAKALANAN 2 PKK ŞÜPHELİSİNDEN 1´İ TUTUKLANDI

        Güvenlik güçleri, merkezdeki askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, terör örgütü PKK şüphelisi M.K.'yi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalayarak, gözaltına aldı. M.K.´nin `Silahlı terör örgütü PKK´ya üye olmak´ suçundan arandığı belirlendi. Ayrıca güvenlik güçleri tarafından 5 gün önce merkezdeki askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda yakalanarak, gözaltına alınan terör örgütü PKK şüphelisi F.Y.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen F.Y., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe `Silahlı terör örgütü PKK´ya üye olmak´ ve `Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma´ suçlarından tutuklandı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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