Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Edirne'de uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Edirne'de uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamda kent merkezi ve Keşan ilçesinde şüphe üzerine durdurulan kişilerin üzerinde ve bazı adreslerde arama yaptı.
Aramalarda 10 uyuşturucu hap ve 5 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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