Edirne'de 7 ton sahte temizlik malzemesi ele geçirildi EDİRNE'depolisin bir depo ve araçta yaptığı aramada piyasa değeri 1 milyon lira olan 7,4 ton sahte temizlik malzemesi ele geçirildi.

EDİRNE'depolisin bir depo ve araçta yaptığı aramada piyasa değeri 1 milyon lira olan 7,4 ton sahte temizlik malzemesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, sahte toz ve sıva deterjan ambalajlama ve ticaretinin yapıldığını belirledi. İşletmenin deposu ve aracında yapılan aramalarda, toz deterjan dolumunda kullanılan makine, paketlemede kullanılan makine, 2 terazi, 7,4 ton temizlik malzemesi ürünü ele geçirildi. Piyasa değeri 1 milyon lira olduğu belirtilen ürünlerle ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.