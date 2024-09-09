Azeri asıllı ressam, Narin'in resmini duvara çizdi

EDİRNE'de Azerbaycan asıllı Türk Ressam Hatai Abdullayev, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın (8) resmini, 2015'te cinayete kurban giden Özgecan Aslan'ın da resmini yaptığı duvara çizerek üzüntüsünü dile getirdi. Abdullayev, "Duyarlı olmak, duyarlı toplum olmak duyarlı bireyler yaratır. Dolayısıyla bu duyarlılığı artırmaya çalıştım ve üzüntümü bu şekilde dile getirmek istedim" dedi.

Edirne'de yaşayan Azerbaycan asıllı Türk Ressam Hatai Abdullayev, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolup 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın anısını yaşatmak için kolları sıvadı. Abdullayev, 2015'te kentte Atatürk Bulvarı’ndaki duvara resmettiği, cinayete kurban giden Özgecan Aslan'ın resminin yanına Narin Güran'ın da resmini çizerek üzüntüsünü dile getirdi.

'ÜZÜLEREK ÇİZDİM' Narin'in ölümünün ülkeyi derinden üzdüğünü anlatan Abdullayev, "Daha önce bu duvara Özgecan Aslan'ın resmini yapmıştım. Yine buradan geçiyordum önceki gün ve Özgecan'a gözüm takıldı. 10 yıl olmuş onu oraya çizeli. Tekrar duygulandım. Bu hissi tekrar yaşamak gerçekten çok acı veriyor. Bu duvar böyle acılarla anılmamalıydı, daha eğlenceli, insanlara katkı sağlayan çizimler olabilirdi. Fakat üzülerek bu duvara, Özgecan'ın yanına çizdim. Belki insanlar görür, üzülür ve duyarlılık artar diye düşündüm" diye konuştu.