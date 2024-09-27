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        Keşan'da çiçek ve şarbon hastalığı nedeniyle hayvanların meraya çıkartılması yasaklandı

        EDİRNE'nin Keşan ilçesinde görülen koyun-keçi çiçeği ve şarbon hastalıkları nedeniyle köy, belde ve mahallelerde, meralara ve meralardaki su kaynakları ile çeşmelere hayvanların salınması ve her türlü hayvan hareketi yasaklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 14:21 Güncelleme: 27.09.2024 - 14:25
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        Keşan'da çiçek ve şarbon hastalığı nedeniyle hayvanların meraya çıkartılması yasaklandı
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        EDİRNE’nin Keşan ilçesinde görülen koyun-keçi çiçeği ve şarbon hastalıkları nedeniyle köy, belde ve mahallelerde, meralara ve meralardaki su kaynakları ile çeşmelere hayvanların salınması ve her türlü hayvan hareketi yasaklandı.

        Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede ve çevre ilçelerdeki hayvanlarda koyun-keçi çiçeği ve şarbon hastalıkları görüldüğünü bildirdi. Yılmaz, bugün itibarıyla köy, belde ve mahallelerde ikinci bir emre kadar meralara ve meralarda bulunan su kaynakları ile çeşmelere hayvanların salınması ve her türlü hayvan hareketinin yasaklandığını belirterek, yasaklara uymayanlar hakkında 5996 sayılı kanunun ilgili maddesi gereğince 73 bin 143 lira idari para cezası uygulanacağını ifade etti.

        Öte yandan, Keşan Ticaret Borsası Mezbaha İşletmeciliği bahçesinde kurulan küçük ve büyükbaş canlı hayvan pazarı koyun-keçi çiçeği ve şarbon hastalıkları nedeniyle geçici süreliğine kapatıldı. Keşan Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından köy, belde ve mahallelerde hastalığa karşı hayvanların aşılandığı kaydedildi.

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