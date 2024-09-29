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        Marmara'nın batısında kuvvetli yağış uyarısı

        METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi'nin batısı için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 12:51 Güncelleme: 29.09.2024 - 12:51
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        Marmara'nın batısında kuvvetli yağış uyarısı
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        METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi'nin batısı için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, bu akşam saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi'nin batısı için yerel kuvvetli yağış beklendiğini belirtildi. Açıklamada, "Bugün akşam saatlerinden itibaren Edirne’den başlayarak zamanla Kırklareli ve Tekirdağ’da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu yağışı, gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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