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        Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

        EDİRNE'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 13:16 Güncelleme: 11.10.2024 - 13:20
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        Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
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        EDİRNE'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı.

        Güvenlik güçleri tarafından, Meriç ilçesinde 2 gün önce 1'inci derece askeri yasak bölgede yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanıp gözaltına alınan FETÖ/PDY şüphelileri Ş.D. ve M.D.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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