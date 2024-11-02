Edirne'de liseli şefler, en lezzetli 'ciğer sarma'yı yapmak için yarıştı

EDİRNE'de düzenlenen 'Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali'nde liseler arası yemek yarışmasında öğrenciler, en iyi 'ciğer sarma'yı yapabilmek için yarıştı.

Edirne Valiliği organizasyonuyla, kente ait unutulmuş yemeklerin tanıtımı amacıyla düzenlenen, aynı isimle kitabı da hazırlanan 'Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali'nin ikinci gününde liseler arası yemek yarışması düzenlendi. Yarışma, genç aşçıların kapalı kutuda tezgahlara bırakılan malzemeleri açmasıyla başladı. Edirne mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden olan 'ciğer sarma'yı yapabilmek için yarıştı.

Dr. Ahmet Sadık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Serhat Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin yarışmacıları arasındaki mücadelede genç şefler zamanla yarıştı. Ciğer sarma için ciğerler özenle doğrandı, malzemeler tek tek hazırlandı. İzleyicilerin tezahüratları eşliğinde hazırlanan tabaklar, jüri üyelerine sunuldu. Jüri üyelerinin tadımları sonrasında 2 takımın yemekleri puanlanarak notları verildi. Yarışmada, Dr. Ahmet Sadık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ekibi birinci seçildi. Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, genç aşçıları tebrik ederek, geleceğin şeflerinin yöresel lezzetleri yaşatmaya devam edeceklerini söyledi.