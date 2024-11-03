Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de minik aşçılar, anneleriyle birlikte en lezzetli köfteyi yapmak için yarıştı

        EDİRNE'de düzenlenen 'Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali'nin son gününde, anneler çocuklarıyla birlikte en lezzetli Edirne köftesi pişirme, kadınlar arasındaysa en lezzetli lahana salması yemek yarışması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 19:05 Güncelleme: 03.11.2024 - 19:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de minik aşçılar, anneleriyle birlikte en lezzetli köfteyi yapmak için yarıştı
        ABONE OL
        ABONE OL

        EDİRNE'de düzenlenen 'Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali'nin son gününde, anneler çocuklarıyla birlikte en lezzetli Edirne köftesi pişirme, kadınlar arasındaysa en lezzetli lahana salması yemek yarışması gerçekleştirildi.

        Edirne Valiliği organizasyonuyla, kente ait unutulmuş yemeklerin tanıtımı amacıyla düzenlenen, aynı isimle kitabı da hazırlanan 'Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali'nin son günü renkli görüntülere ev sahipliği yaptı. Trakya Üniversitesi'nin Güzel Sanatlar Fakültesi olarak kullanılan tarihi tren garı binasının da bulunduğu Karaağaç Mahallesi'nde gerçekleştirilen festivalde, Edirne'ye özgü köfte ve lahana salması pişirme yarışmaları yapıldı.

        ANNELER ÇOCUKLARIYLA BİRLİKTE TER DÖKTÜ

        Konuk şeflerin sunum yaptığı festivalde ilk olarak 6 anne ve çocuğu, Edirne'ye özgü köfte pişirme yarışmasında hünerlerini sergiledi. Kendilerine verilen malzemelerle zamana karşı yarışan anne ve çocukları, en lezzetli köfteyi yapabilmek için çaba sarf etti. Yarışma sonunda jüri üyelerinin tadımı yapılırken, katılan tüm ailelere ödüller verilerek, sıralama yapılmadı.

        KADINLAR EN LEZZETLİ LAHANA SALMASI İÇİN YARIŞTI

        Günün ikinci yarışmasında ise kentte farklı sektörlerde çalışan kadınlar ‘Edirne salması’ için tezgah başına geçti. Kadınlar, tezgahların önünde kendilerini bekleyen kutuları açarak yapacakları yemeği öğrendi. Kutudan çıkan Trakya'ya özgü kaburga etli lahana salması yapan kadınlara, onları izleyen aileleri de destek verdi. Jüri üyelerinin puanlamalarıyla yarışmada dereceye girenler belirlendi. Yarışmada birinci olan Bedriye Aladağ'a çeyrek altın, ikinci Şenay Salam ve üçüncü Remziye Korkan'a gram altın hediye edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çorum'da 5 katlı binada patlama: 1 ölü, çok sayıda yaralı
        Çorum'da 5 katlı binada patlama: 1 ölü, çok sayıda yaralı
        Dev maçta heyecan sürüyor!
        Dev maçta heyecan sürüyor!
        İspanya'da Kral 6. Felipe'ye çamurlu saldırı
        İspanya'da Kral 6. Felipe'ye çamurlu saldırı
        Akılalmaz ölüm! Lastiği değiştirirken kafasına bijon anahtarı fırladı
        Akılalmaz ölüm! Lastiği değiştirirken kafasına bijon anahtarı fırladı
        Ters yönden gelip ölüm saçtı! 3 kişi hayatını kaybetti
        Ters yönden gelip ölüm saçtı! 3 kişi hayatını kaybetti
        Kına gecesinde ortalık karıştı! Kamyonetle kalabalığa daldı
        Kına gecesinde ortalık karıştı! Kamyonetle kalabalığa daldı
        Kapı kapı dolaşıp oy istedi
        Kapı kapı dolaşıp oy istedi
        ABD'de kıyasıya seçim yarışı
        ABD'de kıyasıya seçim yarışı
        46. İstanbul Maratonu sona erdi!
        46. İstanbul Maratonu sona erdi!
        Araç kiralama şirketlerine Maliye denetimi
        Araç kiralama şirketlerine Maliye denetimi
        S&P'den asgari ücret yorumu
        S&P'den asgari ücret yorumu
        "Tehlike çanları çalıyor"
        "Tehlike çanları çalıyor"
        Harris'ten sürpriz: En çok izlenen programlardan birine katıldı
        Harris'ten sürpriz: En çok izlenen programlardan birine katıldı
        Kemerburgaz kararı Okan Buruk’ta!
        Kemerburgaz kararı Okan Buruk’ta!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Eda Suluki
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Eda Suluki
        İşte 90'ların bilgisayar oyunları!
        İşte 90'ların bilgisayar oyunları!
        RSV aşısı, çocukların hastaneye yatışını yüzde 80 azaltıyor
        RSV aşısı, çocukların hastaneye yatışını yüzde 80 azaltıyor
        Erotik film furyasının sonucu
        Erotik film furyasının sonucu
        En kaliteli zeytinyağı hangisi?
        En kaliteli zeytinyağı hangisi?
        Gandalf mı Dumbledore mu?
        Gandalf mı Dumbledore mu?

        Benzer Haberler

        Edirne'deki gastronomi festivalinde yemek yarışmaları düzenlendi
        Edirne'deki gastronomi festivalinde yemek yarışmaları düzenlendi
        Edirne'de beşinci kattan düşen 2 yaşındaki çocuk öldü
        Edirne'de beşinci kattan düşen 2 yaşındaki çocuk öldü
        Edirne'de düzenlenen "Balkan Alimleri Buluşması" sona erdi
        Edirne'de düzenlenen "Balkan Alimleri Buluşması" sona erdi
        Edirne'de 16 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 16 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'nin Karaağaç acı biberi güzel anılara fon oldu
        Edirne'nin Karaağaç acı biberi güzel anılara fon oldu
        Çapraz böbrek nakliyle sağlığına kavuştu
        Çapraz böbrek nakliyle sağlığına kavuştu