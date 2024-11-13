Edirne'de hastalık nedeniyle kapatılan canlı hayvan pazarı yeniden açıldı

EDİRNE'de, Trakya'nın en büyük canlı hayvan pazarlarından biri olan, koyun-keçi çiçeği ile şarbon hastalıkları nedeniyle geçen eylülde kapatılan Keşan Ticaret Borsası Mezbaha İşletmeciliği büyükbaş canlı hayvan pazarı, bugün yeniden kuruldu.

Keşan ilçesinde eylül ayında görülen koyun-keçi çiçeği ve şarbon hastalıkları nedeniyle kaymakamlık tarafından köy, belde ve mahallelerde, meralara ve meralardaki su kaynaklarıyla çeşmelere hayvanların salınması ve her türlü hayvan hareketi yasaklanırken, canlı hayvan pazarı da kapatıldı. Bu süreçte Keşan Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından köy, belde ve mahallelerde hastalığa karşı hayvanların aşılanması tamamlandı. Hastalığın ortadan kalkmasıyla, kaymakamlığın meralara ve meralardaki su kaynaklarıyla çeşmelere hayvanların salınması ve hayvan hareketi yasağı da kaldırıldı. Geçen eylül ayında kapatılan Keşan Ticaret Borsası Mezbaha İşletmeciliği büyükbaş canlı hayvan pazarı da bugün yeniden kuruldu.