Edirne'de 2 araçta 355 tarihi eser ele geçirildi; 2 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez ilçede şüphe üzerine 2 aracı durdurdu. Araçlarda yapılan aramada 142 gümüş ve bronz sikke, 4 mermer eser ile tarihi eser niteliği taşıyan 209 çeşitli obje ele geçirildi. Jandarma 2 kişiyi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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