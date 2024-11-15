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        Edirne'de 2 araçta 355 tarihi eser ele geçirildi; 2 gözaltı

        EDİRNE'de jandarma tarafından durdurulan 2 araçta 355 tarihi eser ele geçilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 14:02 Güncelleme: 15.11.2024 - 14:05
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        Edirne'de 2 araçta 355 tarihi eser ele geçirildi; 2 gözaltı
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        EDİRNE'de jandarma tarafından durdurulan 2 araçta 355 tarihi eser ele geçilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez ilçede şüphe üzerine 2 aracı durdurdu. Araçlarda yapılan aramada 142 gümüş ve bronz sikke, 4 mermer eser ile tarihi eser niteliği taşıyan 209 çeşitli obje ele geçirildi. Jandarma 2 kişiyi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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