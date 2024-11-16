Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de firari hükümlü saklandığı çiftlikte yakalandı

        EDİRNE'ninKeşan ilçesinde 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan R.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 11:15 Güncelleme: 16.11.2024 - 11:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de firari hükümlü saklandığı çiftlikte yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        EDİRNE'ninKeşan ilçesinde 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan R.Y. saklandığı çiflikte yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 'Kişiyi hürriyetin yoksun bırakma' suçundan hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.Y.'nin Yenimuhacir beldesi yakınlarında, S.B.'ye ait çiftlikte saklandığını belirledi. Çiftliğe giden polis, R.Y. ve S.B.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Çiftlikte yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 140 mermi ele geçirildi. R.Y., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. S.B. hakkında '6136 sayılı sayılı kanuna muhalefet' suçundan adli işlem yapılarak, ifadesinin arından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hülya, 4 çocuk annesiydi! Eşi defalarca ateş etti!
        Hülya, 4 çocuk annesiydi! Eşi defalarca ateş etti!
        Gecenin kazananı Jake Paul
        Gecenin kazananı Jake Paul
        20 kez bıçak darbesiyle sağlık ocağına sığındı
        20 kez bıçak darbesiyle sağlık ocağına sığındı
        FIFA'dan 32 takımlı dev turnuva!
        FIFA'dan 32 takımlı dev turnuva!
        "Karadeniz'de olmaz" denilen oldu: Heyelanları tetikler mi?
        "Karadeniz'de olmaz" denilen oldu: Heyelanları tetikler mi?
        A Milli Takım'ın Galler 11'i
        A Milli Takım'ın Galler 11'i
        Almanya 'acil yakalama' kararı çıkartmıştı! Daniel Sobotta İstanbul'da yakalandı!
        Almanya 'acil yakalama' kararı çıkartmıştı! Daniel Sobotta İstanbul'da yakalandı!
        Icardi, duruşmaya katılmadı
        Icardi, duruşmaya katılmadı
        Arias ısrarı!
        Arias ısrarı!
        Kaçırıp cinsel saldırıda bulundu! Engelli Elif'e ahırda işkence!
        Kaçırıp cinsel saldırıda bulundu! Engelli Elif'e ahırda işkence!
        Kime göre, neye göre 'en seksi?'
        Kime göre, neye göre 'en seksi?'
        Haftanın öne çıkanları
        Haftanın öne çıkanları
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Guinnes Rekorlar Kitabı nasıl ortaya çıktı?
        Guinnes Rekorlar Kitabı nasıl ortaya çıktı?
        Meteoroloji'den 8 kent için "sarı" alarm! 7 bölgede yağış var!
        Meteoroloji'den 8 kent için "sarı" alarm! 7 bölgede yağış var!
        EPDK'dan elektrik tüketimine göre sübvansiyon kararı
        EPDK'dan elektrik tüketimine göre sübvansiyon kararı
        Askerlik borçlanmasına vergi indirimi
        Askerlik borçlanmasına vergi indirimi
        Botoksa 20'li yaşlarda başlamak kırışıklıkları durdurur mu?
        Botoksa 20'li yaşlarda başlamak kırışıklıkları durdurur mu?
        Emojiler dili nasıl değiştirdi?
        Emojiler dili nasıl değiştirdi?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Kadavradan böbrek nakli Kovid-19 salgınından sonra düşmeye başladı
        Kadavradan böbrek nakli Kovid-19 salgınından sonra düşmeye başladı
        Edirne'deki Has Yunus Bey Türbesi'nde onarım çalışması başlatıldı
        Edirne'deki Has Yunus Bey Türbesi'nde onarım çalışması başlatıldı
        Edirne'de firari hükümlü yakalandı
        Edirne'de firari hükümlü yakalandı
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Ekim mesaisi biten buğdayda, üreticinin gözü yağışlarda
        Ekim mesaisi biten buğdayda, üreticinin gözü yağışlarda
        Edirne'de 14 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 14 düzensiz göçmen yakalandı