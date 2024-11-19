Sınır kapılarında sistem güncellendi, Hamzabeyli'de 25 kilometre TIR kuyruğu oluştu

EDİRNE'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı, yeni transit bilgi sistemi NCTS-P5'in devreye girmesi nedeniyle cumartesi gecesinden pazar sabahına kadar 10 saat süreyle TIR geçişlerine kapatıldı, 25 kilometre kuyruk oluştu.

Yeni transit bilgi sistemi NCTS-P5'in devreye girmesi nedeniyle geçen cumartesi günü Edirne'den Bulgaristan'a açılan Edirne'deki Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda saat 21.00'den pazar günü saat 07.00'ye kadar TIR’ların geçişleri durduruldu. Türkiye'den Avrupa'ya ihraç yükü taşıyan TIR’lar cumartesi günü geldikleri Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda, geçiş yapılamayınca uzun araç kuyrukları oluşturdu. Binek ve otobüs geçişlerini kapsamayan yeni sistem güncellemesinin ardından geçişleri yeniden başlatılırken, Hamzabeyli'de TIR kuyruğu 25 kilometreye dayandı.

'ÇALIŞMA OLMADIĞI İÇİN KUYRUK ŞİŞTİ' Bulgaristan'a geçmek için bekleyen TIR şoförü İrfan Orhan, "Cumartesi gecesi 25'inci kilometreden saat 03.00'de girdik sıraya, halen buradayız. Hem Bulgar hem Türk tarafında kapıların yavaş çalışmasından kaynaklanıyor sanırım bu kuyruklar. Bir de bu hafta sonu güncelleme yaptılar, 24 saat TIR geçişi yapılmadı, çalışma olmadı dolayısıyla kuyruk böyle şişti. Daha bekleriz diye düşünüyorum, yarın sabah parka girebilirsek iyi olur" dedi.

'SIRADA BEKLERKEN UYUYAMIYORUZ' Kuyrukta beklerken ihtiyaçlarını karşılamakta sıkıntı çektiklerini anlatan Orhan, "İlk insanlar nasıl karşılıyorsa ihtiyaçlarını, biz de öyle karşılıyoruz işin açıkçası. İçler acısı halimiz. Sırada beklerken uyuyamıyoruz da uyuduğumuz zaman bizim sıramızı kapabiliyorlar. Göçmenlerle ilgili de sıkıntı yaşıyoruz. Her taraftan gelip kaçak olarak binme riski var. Sonra da sorumlu bizi tutuyorlar, özellikle biz bindirmişiz gibi. Çok büyük problem zaten" diye konuştu.