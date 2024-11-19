Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Sınır kapılarında sistem güncellendi, Hamzabeyli'de 25 kilometre TIR kuyruğu oluştu

        EDİRNE'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı, yeni transit bilgi sistemi NCTS-P5'in devreye girmesi nedeniyle cumartesi gecesinden pazar sabahına kadar 10 saat süreyle TIR geçişlerine kapatıldı, 25 kilometre kuyruk oluştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 09:38 Güncelleme: 19.11.2024 - 09:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sınır kapılarında sistem güncellendi, Hamzabeyli'de 25 kilometre TIR kuyruğu oluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        EDİRNE'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı, yeni transit bilgi sistemi NCTS-P5'in devreye girmesi nedeniyle cumartesi gecesinden pazar sabahına kadar 10 saat süreyle TIR geçişlerine kapatıldı, 25 kilometre kuyruk oluştu.

        Yeni transit bilgi sistemi NCTS-P5'in devreye girmesi nedeniyle geçen cumartesi günü Edirne'den Bulgaristan'a açılan Edirne'deki Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda saat 21.00'den pazar günü saat 07.00'ye kadar TIR’ların geçişleri durduruldu. Türkiye'den Avrupa'ya ihraç yükü taşıyan TIR’lar cumartesi günü geldikleri Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda, geçiş yapılamayınca uzun araç kuyrukları oluşturdu. Binek ve otobüs geçişlerini kapsamayan yeni sistem güncellemesinin ardından geçişleri yeniden başlatılırken, Hamzabeyli'de TIR kuyruğu 25 kilometreye dayandı.

        'ÇALIŞMA OLMADIĞI İÇİN KUYRUK ŞİŞTİ'

        Bulgaristan'a geçmek için bekleyen TIR şoförü İrfan Orhan, "Cumartesi gecesi 25'inci kilometreden saat 03.00'de girdik sıraya, halen buradayız. Hem Bulgar hem Türk tarafında kapıların yavaş çalışmasından kaynaklanıyor sanırım bu kuyruklar. Bir de bu hafta sonu güncelleme yaptılar, 24 saat TIR geçişi yapılmadı, çalışma olmadı dolayısıyla kuyruk böyle şişti. Daha bekleriz diye düşünüyorum, yarın sabah parka girebilirsek iyi olur" dedi.

        'SIRADA BEKLERKEN UYUYAMIYORUZ'

        Kuyrukta beklerken ihtiyaçlarını karşılamakta sıkıntı çektiklerini anlatan Orhan, "İlk insanlar nasıl karşılıyorsa ihtiyaçlarını, biz de öyle karşılıyoruz işin açıkçası. İçler acısı halimiz. Sırada beklerken uyuyamıyoruz da uyuduğumuz zaman bizim sıramızı kapabiliyorlar. Göçmenlerle ilgili de sıkıntı yaşıyoruz. Her taraftan gelip kaçak olarak binme riski var. Sonra da sorumlu bizi tutuyorlar, özellikle biz bindirmişiz gibi. Çok büyük problem zaten" diye konuştu.

        'İKİ GÜNDE 8 KİLOMETRE GİDEBİLDİK'

        Şoförlerden Önder Aydoğan da kuyrukta iki günde ancak 8 kilometre yol alabildiklerini belirtti. Aydoğan, "Cumartesi günü akşam saatlerinde kuyruğa girdik. Şu anda 15'inci kilometredeyiz. Artık saat saymıyoruz, saatle işimiz kalmadı. İki güne yakındır bekliyoruz, yaklaşık 8 kilometre gidebilmişiz. İşlemlerin bu kadar yavaş olmaması gerekiyor. İhtiyaçlarımızı yol kenarında karşılayabiliyoruz ancak. Yurt dışına dünyanın ticareti yapılıyor, ihracatımız var bir sürü. Son dönemde mülteci sıkıntısı da başladı. Çıkarken 5-6 araba birbirimizi kolluyoruz. Sırada uyuduğun zaman seni solluyorlar" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Fırat Sarı 'ilaç kullanma bebek zaten ölecek' dedi! Ama 44 gün yaşadı!"
        "Fırat Sarı 'ilaç kullanma bebek zaten ölecek' dedi! Ama 44 gün yaşadı!"
        Dana sucukta sakatat, kıymada kanatlı et
        Dana sucukta sakatat, kıymada kanatlı et
        G.Saray, Osimhen için gözü kararttı!
        G.Saray, Osimhen için gözü kararttı!
        İngiltere'den Rusya açıklaması: "Mağlup edilmezse..."
        İngiltere'den Rusya açıklaması: "Mağlup edilmezse..."
        "Türkiye'nin Gazprom'a ertelenmiş borcu yok"
        "Türkiye'nin Gazprom'a ertelenmiş borcu yok"
        Sevgilisini öldürüp canına kıymıştı! Yasak aşk iddiası!
        Sevgilisini öldürüp canına kıymıştı! Yasak aşk iddiası!
        Orkun Kökçü, Ada yolcusu!
        Orkun Kökçü, Ada yolcusu!
        Trump dönemini görmek istemeyene 4 yıllık gemi turu!
        Trump dönemini görmek istemeyene 4 yıllık gemi turu!
        Kaygı bozukluğu ve depresyon genetik olabilir mi?
        Kaygı bozukluğu ve depresyon genetik olabilir mi?
        Yükseliş sürüyor
        Yükseliş sürüyor
        Kasım ayı neden alışveriş çılgınlığı ile özdeşleşti?
        Kasım ayı neden alışveriş çılgınlığı ile özdeşleşti?
        "Para derdindeler"
        "Para derdindeler"
        G20 liderlerinin fotoğrafında yer almadı: Biden nerede?
        G20 liderlerinin fotoğrafında yer almadı: Biden nerede?
        Evde taş gibi sert yoğurt yapmanın incelikleri
        Evde taş gibi sert yoğurt yapmanın incelikleri
        Milyarlarca insanın hayatı tehlikede
        Milyarlarca insanın hayatı tehlikede
        İşveren priminde artış gündemde
        İşveren priminde artış gündemde
        3 bölge için sağanak uyarısı
        3 bölge için sağanak uyarısı
        Montella'dan ayrılık sorusuna yanıt!
        Montella'dan ayrılık sorusuna yanıt!
        Üzerlerine kaya parçası düştü: 1 ölü, 1 yaralı
        Üzerlerine kaya parçası düştü: 1 ölü, 1 yaralı
        En yüksek kadro değerine sahip milli takımlar!
        En yüksek kadro değerine sahip milli takımlar!

        Benzer Haberler

        Edirne'de AFAD gönüllüsü eğitimlerinin 3. etabı başladı
        Edirne'de AFAD gönüllüsü eğitimlerinin 3. etabı başladı
        Edirne'de otoyol jandarması denetimlerini sürdürüyor
        Edirne'de otoyol jandarması denetimlerini sürdürüyor
        Edirne İl Genel Meclisi kasım ayı toplantıları sürüyor
        Edirne İl Genel Meclisi kasım ayı toplantıları sürüyor
        14 yaşındaki çocuğun kullandığı motosiklet, yayaya çarptı; 1'i ağır, 3 yara...
        14 yaşındaki çocuğun kullandığı motosiklet, yayaya çarptı; 1'i ağır, 3 yara...
        Edirne'de jandarma ekiplerinin okul servisi denetimleri sürüyor
        Edirne'de jandarma ekiplerinin okul servisi denetimleri sürüyor
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa