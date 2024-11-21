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        Marmara'da hava sıcaklıkları 10 ila 12 derece azalacak

        METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi'nde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, 23 Kasım Cumartesi gününden itibaren Trakya'dan başlayarak 10 ila 12 derece azalacağını bildirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 20:09 Güncelleme: 21.11.2024 - 20:10
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        Marmara'da hava sıcaklıkları 10 ila 12 derece azalacak
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        METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi'nde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, 23 Kasım Cumartesi gününden itibaren Trakya’dan başlayarak 10 ila 12 derece azalacağını bildirdi.

        MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre, bölge genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, 23 Kasım Cumartesi gününden itibaren Trakya’dan başlayarak 10 ile 12 derece azalacağının tahmin edildiği kaydedildi. Beklenen soğuk ve yağışlı hava nedeniyle 23 Kasım Cumartesi günü bölgede aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Akşam saatlerinden sonra İstanbul’un yüksek kesimlerinde hafif karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışı ihtimali bulunduğu ifade edilerek, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışı olacağı tahmin ediliyor.

        Pazar günü bölgenin doğusunda (Kocaeli, Sakarya ve Yalova) yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Yağışların sabah ilk saatlerde Kocaeli ve Sakarya’nın yüksek kesimlerde, karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağış, fırtına, buzlanma ve don olaylarının sebep olabileceği risklere karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı tahminin, meteorolojik değerlendirme ve erken uyarıların takip edilmesinin önem arz ettiği kaydedildi. Hafta sonunda bazı illerde gerçekleşmesi beklenen günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle:

        “İstanbul: 3-7, Kocaeli: 4-9, Sakarya : 0-9, Yalova: 4-9, Edirne: -2-6, Kırklareli: -1-6, Tekirdağ: 2-7”

        Galeri
        Galeri
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