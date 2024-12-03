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        Yunanistan'a kaçmak isteyen PKK şüphelisi yakalandı

        EDİRNE'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 17:48 Güncelleme: 03.12.2024 - 17:55
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        Yunanistan'a kaçmak isteyen PKK şüphelisi yakalandı
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        EDİRNE'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi yakalandı.

        Güvenlik güçleri, merkezdeki askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi A.K.'yi yakaladı. 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan arandığı belirlenen A.K., işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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