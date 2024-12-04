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        Edirne'de kuraklığa karşı Tunca Nehri'ne mini baraj

        EDİRNE Valisi Yunus Sezer, kentte yapımına başlanan Çömlekköy Barajı'nın ilk etabı olan 'Çömlekköy Regülatörü' ile özellikle yaz aylarındaki kuraklıktan etkilenen Tunca Nehri'ne ilişkin, "Eğer bunu bitirebilirsek Tunca'nın içerisinde mini bir barajımız olmuş olacak ve oradan Tunca Nehri'nin aşağıya doğru bütün alanlarına, suyun kıt olduğu dönemlerde biraz daha su verme imkanımız olacak" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 17:54 Güncelleme: 04.12.2024 - 18:00
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        Edirne'de kuraklığa karşı Tunca Nehri'ne mini baraj
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        EDİRNE Valisi Yunus Sezer, kentte yapımına başlanan Çömlekköy Barajı'nın ilk etabı olan 'Çömlekköy Regülatörü' ile özellikle yaz aylarındaki kuraklıktan etkilenen Tunca Nehri'ne ilişkin, "Eğer bunu bitirebilirsek Tunca'nın içerisinde mini bir barajımız olmuş olacak ve oradan Tunca Nehri'nin aşağıya doğru bütün alanlarına, suyun kıt olduğu dönemlerde biraz daha su verme imkanımız olacak" dedi.

        Kentte mevsim sıcaklıklarının normalin üstünde seyretmesi ve yağışsız hava nedeniyle son yıllarda oluşan kuraklıktan tarımsal sulamada kullanılan Tunca Nehri de etkilendi, çeltik üreticisi zor durumda kaldı. Nehrin geçtiği bölgelerdeki tarım arazileri, dönüşümlü yöntemle sulanarak ürün kaybının önüne geçildi. Edirne Valisi Yunus Sezer, İl Genel Meclisi toplantısında yaptığı açıklamada, kentte yapımına başlanan Çömlekköy Barajı'nın ilk etabı olan Çömlekköy Regülatörü ile kuraklıktan etkilenen Tunca Nehri'nin mini bir baraja sahip olacağını söyledi. Yapımına bu yıl başlanan Çömlekköy Barajı hakkında bilgi veren Sezer, "İkincisi Çömlekköy Barajı; 'hiç girilmez, başlanmaz' denilirken bu sene başladı bu iş, hızlı bir şekilde devam ediyor. 'Çömlekköy Regülatörü'nü önümüzdeki yıl bitirmeyi hedefliyoruz, 2025 yılı içerisinde. Bu niye önemli? Çünkü mini bir baraj su toplama havzası yapılacak ve oradan asıl baraj gövdesine su basılacak. Eğer biz bunu yapabilirsek, bitirebilirsek Tunca'nın içerisinde mini bir barajımız olmuş olacak ve oradan Tunca Nehri'nin aşağıya doğru bütün alanlara, suyun kıt olduğu dönemlerde sıkıntı yaşadığımız dönemlerde, yani bu seneninki yaşadığımız sıkıntılı dönemde, biraz daha su verme, orada da 3-3,5 milyon metreküplük bir suyu depolama imkanımız olacak" diye konuştu.

        Kentteki sulama yatırımlarına çok önem verdiklerini söyleyen ve bu konuda yapımı devam eden Çakmak Barajı'na da değinen Vali Sezer, "Çakmak Barajı'nın iletim hattı ve ilave 5 bin hektarlık alanla ilgili sulama projelerini inşallah şubat ayı itibarıyla bitireceğiz ve suyu basacağız. O belki bu ilin hem Ergene Havzası'nı rahatlatacak hem de bizim su kullanımında bu sene yaşadığımız sıkıntıyı biraz daha, bir nebze olsun hafifletecek çok önemli ve çok stratejik bir adımdır" dedi.

        KENT İÇİ SULAMA KANALLARI KAPALI SİSTEME ALINACAK

        Kent içerisindeki sulama kanallarının da kapalı sisteme alınacağını ifade eden Vali Sezer, "Merkezde sulamayla ilgili olan Abdurrahman Mahallesi Kooperatifi'nin kullandığı şehrin içerisinden geçen kanalların, sivrisinek üreten kanalları kaldıracak, sulama sistemlerinin kapalı sisteme alınmasıyla ilgili Meriç Sulama Sistemi de bitti. Bu önümüzdeki yıl şehir içerisinden geçen açık kanallara estetik kazandıracak bir düzenleme. İnşallah bu sene hayata geçirmiş olacağız" diye konuştu.

        'İÇME SUYU SIKINTISI ÇEKEN TEK KÖY KALMASIN İSTİYORUZ'

        Vali Sezer, ayrıca, "İçme suyu sıkıntısı çeken tek bir köyümüzün olmaması lazım. İçme suyu insani bir şey. Herkesin içme suyuna rahat bir şekilde ve kesintisiz bir şekilde ulaşımını sağlaması lazım. İçme suyu ve altyapı noktasında sayın Cumhurbaşkanımızın bize kesin talimatı var; 'Hiçbir yerde hiçbir içme suyuyla ilgili sıkıntı yaşanmasın' diye. Bu insani bir konu. Bu bütçenin de ötesinde bir konu. Yani işte şu kadar maliyeti var, bu kadar maliyeti var, bunu hiç düşünmememiz gerekiyor. Bunun da ötesinde bir konu. İçme suyu konusunda şu anda sıkıntı çeken köyümüz yok biliyorum. Belki ilave ve takviye ihtiyacı olan, işte sulama depolarının yetersiz olduğu köylerimiz ya da içme suyu şebekesinin yenilenmesi gereken köylerimiz olabilir. Onlarla ilgili de dediğim gibi bu konuda da ilave bütçemizi yaparız" ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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