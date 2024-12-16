Polise mukavemet gösteren 2 TIR şoförüne gözaltı

EDİRNE’de araçlarını park yasağı olan alana durduran, gelen polis ekiplerine de mukavemet gösteren 2 TIR şoförü gözaltına alındı.

Şehir merkezine girişleri yasak olan TIR’ların, Ümran Akkan Caddesi’ndeki boş araziye park edildiği ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şoförlerden araçlarını götürmesini istedi. Ancak şoförler polise tepki gösterdi. Bunun üzerine bölgeye asayiş ve motosikletli Yunus timleri sevk edildi. Ekipler, mukavemet gösteren H.A. ile M.A.’yı gözaltına aldı.