Atık toplama aracına silahlı saldırı; 1 ölü 1 yaralı (2)

Edirne'de özel şirkete ait atık toplama aracına düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan Yücel Kara (42), kaldırıldığı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Diğer yaralı Turhan G.'nin tedavisi ise sürüyor.

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