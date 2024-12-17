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        Atık toplama aracına silahlı saldırı; 1 ölü 1 yaralı (2)

        HAYATINIKAYBETTİEdirne'de özel şirkete ait atık toplama aracına düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan Yücel Kara (42), kaldırıldığı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 16:56 Güncelleme: 17.12.2024 - 17:00
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        Atık toplama aracına silahlı saldırı; 1 ölü 1 yaralı (2)
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        HAYATINIKAYBETTİ

        Edirne'de özel şirkete ait atık toplama aracına düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan Yücel Kara (42), kaldırıldığı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Diğer yaralı Turhan G.'nin tedavisi ise sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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