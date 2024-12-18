Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Atık toplama aracına silahlı saldırıda şüpheli adliyede

        EDİRNE'de özel bir şirkete ait atık toplama aracına düzenlenen, Yücel Kara'nın (42) öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 16:02 Güncelleme: 18.12.2024 - 16:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Atık toplama aracına silahlı saldırıda şüpheli adliyede
        ABONE OL
        ABONE OL

        EDİRNE'de özel bir şirkete ait atık toplama aracına düzenlenen, Yücel Kara'nın (42) öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan A.D. (15), adliyeye sevk edildi.

        Olay, dün saat 12.00 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi Kuvayı Milliye Caddesi'nde meydana geldi. Özel bir şirkete ait, Yücel Kara'nın kullandığı 22 AAY 781 plakalı ambalaj atığı toplama kamyonetine silahla ateş açıldı. Yücel Kara ile yanındaki Turhan G., yaralanırken, saldırgan otomobille kaçtı. İhbarla bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yücel Kara, burada kurtarılamadı.

        TOPRAĞA VERİLDİ

        Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kamyonetin otomobille takip edildiği görülürken, polis, şüpheli A.D.'yi saklandığı evde yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.D., Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. A.D.'ye çelik yelek giydirildiği görüldü.

        Öte yandan Yücel Kara için Edirne Eski Cami'de öğle namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Cenazeye Kara'nın ailesi ve yakınları katıldı. Namazın ardından Kara'nın cenazesi, Buçuktepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'a gidiyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'a gidiyor
        Ali Koç'a yönelik saldırıda karar açıklandı!
        Ali Koç'a yönelik saldırıda karar açıklandı!
        Türkiye'ye ihracat rekoru kıran ABD gözünü bu ürünlere dikti
        Türkiye'ye ihracat rekoru kıran ABD gözünü bu ürünlere dikti
        "Süper iletken çip üretim evi kuracağız"
        "Süper iletken çip üretim evi kuracağız"
        "Fenerbahçe yarışın içinde olacaktır"
        "Fenerbahçe yarışın içinde olacaktır"
        Amasya'da yaşandı! Polisi görünce kaçmaya çalıştı!
        Amasya'da yaşandı! Polisi görünce kaçmaya çalıştı!
        Kansere yol açan bu 10 risk faktörüne dikkat!
        Kansere yol açan bu 10 risk faktörüne dikkat!
        Cybertruck ve Kartal aynı kaderi paylaştı
        Cybertruck ve Kartal aynı kaderi paylaştı
        "Netanyahu Suriye'deki işgali 2025 sonuna kadar sürdürecek" iddiası
        "Netanyahu Suriye'deki işgali 2025 sonuna kadar sürdürecek" iddiası
        Uzayda mahsur kalan astronotların eve dönüşü yine ertelendi
        Uzayda mahsur kalan astronotların eve dönüşü yine ertelendi
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        5 ay evli kaldığı Tunuslu karısını arıyor!
        5 ay evli kaldığı Tunuslu karısını arıyor!
        Hangi ünlü kadın daha yakışıklı?
        Hangi ünlü kadın daha yakışıklı?
        Cimbom büyük oynuyor!
        Cimbom büyük oynuyor!
        Elektrikli araç sigortası ucuz olacak
        Elektrikli araç sigortası ucuz olacak
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        4 katlı evini 'yaşam müzesi'ne dönüştürdü
        4 katlı evini 'yaşam müzesi'ne dönüştürdü
        Tarımın geleceği Norveç'in elinde olabilir mi?
        Tarımın geleceği Norveç'in elinde olabilir mi?
        Dünyanın en tehlikeli 10 karayolu!
        Dünyanın en tehlikeli 10 karayolu!
        Beşiktaş'ta sinirler gerildi
        Beşiktaş'ta sinirler gerildi

        Benzer Haberler

        Edirne'de kağıt toplama aracına silahlı saldırı düzenleyen zanlı adliyede
        Edirne'de kağıt toplama aracına silahlı saldırı düzenleyen zanlı adliyede
        Dünyada göç hareketliliğinde 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en yoğun dönem ya...
        Dünyada göç hareketliliğinde 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en yoğun dönem ya...
        Devrilen motosikletin ehliyetsiz ve kasksız sürücüsü yaralandı
        Devrilen motosikletin ehliyetsiz ve kasksız sürücüsü yaralandı
        Bulgaristan'a açılan Türk sınır kapılarında araç dezenfektasyon sistemi yen...
        Bulgaristan'a açılan Türk sınır kapılarında araç dezenfektasyon sistemi yen...
        Edirne İl Özel İdaresinin köy yollarındaki sıcak asfalt çalışmaları sürüyor
        Edirne İl Özel İdaresinin köy yollarındaki sıcak asfalt çalışmaları sürüyor
        Edirne'de 15 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 15 düzensiz göçmen yakalandı