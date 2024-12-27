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        Edirne'de 1560 litre 'sahte şarap' ele geçirildi

        EDİRNE'de, jandarmanın yaklaşan yılbaşı öncesi yaptığı denetimde 1560 litre sahte şarap ele geçirildi; H.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 10:18 Güncelleme: 27.12.2024 - 10:20
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        Edirne'de 1560 litre 'sahte şarap' ele geçirildi
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        EDİRNE'de, jandarmanın yaklaşan yılbaşı öncesi yaptığı denetimde 1560 litre sahte şarap ele geçirildi; H.T.Y. gözaltına alınıp, hakkında adli işlem başlatıldı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesi piyasaya sahte alkol sürüleceği bilgisi üzerine Uzunköprü ilçesi Sazlımalkoç köyünde H.T.Y.'ye ait evde arama yaptı. Aramada 1560 litre sahte şarap, 50 şişelenmiş şarap, 2 şişe mantarlama makinesi, 1 şarap süzme pompası, 500 şişe mantarı ve 1500 şişe kapağı ele geçirildi. Gözaltına alınan H.T.Y. hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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