Edirne'de 1560 litre 'sahte şarap' ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesi piyasaya sahte alkol sürüleceği bilgisi üzerine Uzunköprü ilçesi Sazlımalkoç köyünde H.T.Y.'ye ait evde arama yaptı. Aramada 1560 litre sahte şarap, 50 şişelenmiş şarap, 2 şişe mantarlama makinesi, 1 şarap süzme pompası, 500 şişe mantarı ve 1500 şişe kapağı ele geçirildi. Gözaltına alınan H.T.Y. hakkında adli işlem başlatıldı.

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