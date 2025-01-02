Edirne'de sis etkili oldu

Edirne, sabah saatlerinden itibaren yoğun sisin etkisi altına girdi. Görüş mesafesinin yer yer 50 metrenin altına düştüğü kentte, başta Selimiye Camisi, Meriç ve Tunca nehirleri üzerindeki tarihi köprüler sisle kaplandı. Polis ekipleri, trafikte sorun yaşanmaması için önemli noktalarda önlem aldı, sürücüleri uyardı. Hava sıcaklığının 1 derece olduğu kentte, sisin ilerleyen saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

EDİRNE'desabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi, yer yer 50 metrenin altına indi.

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